Savršen početak dana: Ovo je 10 najboljih zamjena za kavu

Opće je poznato kako je kofein djeluje na mozak i živčani sustav tako da povećava budnost i odgađa osjećaj umora. Ovo je idealno za duge periode kad trebate ostati koncentrirani ili za rad u večernjim smjenama. Osim toga, kava ima i svoje zdravstvene prednosti, od toga da pomaže jetri do toga da pomaže s Alzheimerom. No, postoji i druga strana priče – kofein može biti prilično varljiv.

Otprilike 15 do 30 minuta nakon što popijete kavu, energija može naglo pasti. Taj „energetski pad“ zna rezultirati osjećajem umora, nakon kojeg često posežemo za još jednom šalicom kave. I tako u krug. Zbog toga je dobra ideja pronaći alternativu za kavu, posebno ako vam ona uzrokuje neugodne posljedice.

Negativni utjecaji kofeina na tijelo

Naime, prevelika doza kofeina može utjecati na tijelo i um na nekoliko načina. Nervoza, žgaravica i loša kvaliteta sna samo su neki od njih. Ako spadate u ljude kojima je šalica kave prva stvar koju ujutro popiju, to vam dodatno opterećuje želudac. Kofein tako potiče lučenje klorovodične kiseline, koja pomaže probavi, no bez hrane u želucu to može izazvati nelagodu.

Osim toga, previše kofeina može utjecati na sposobnost tijela da regulira razine kortizola i melatonina – hormona stresa i sna. Rezultat je kronični stres i manjak kvalitetnog sna.

Najbolje zamjene za kavu

Zahvaljujući modernim dodacima prehrani, ali i sve većem broju namirnica koje spadaju u superhranu, više nije teško pronaći zdravije alternative i zamjene za kavu. One također pružaju energiju, fokus i dobrobit za organizam – bez nuspojava koje kofein ponekad donosi. Osim što pomažu u održavanju budnosti, ove zamjene nude i nove, zanimljive okuse te zdravstvene prednosti. Istražili smo koje su najbolje zamjene za kavu koje su zdrave i ukusne.

Matcha

Matcha je vrsta zelenog čaja koja je postala iznimno popularna zbog svojih brojnih zdravstvenih prednosti. Sadrži bogate antioksidanse, vitamine i minerale, a poznato je da pozitivno utječe na zdravlje srca, pomaže pri mršavljenju i poboljšava raspoloženje. Zbog ovih blagodati, matcha je često nazivan supernapitkom i odlična alternativa kavi. U Japanu se koristi već stoljećima kao tradicionalni lijek, a brojne studije potvrđuju njezine zdravstvene dobrobiti.

Cikorija

Cikorija, beskofeinski napitak ima okus i miris kave, bez intenzivne gorčine i s dodatkom orašastog okusa. Kuha se baš poput klasične turske kave, a u narodu ima i još jedna naziv - bijela kava. Mnogi je biraju zbog njenog blagog i umirujućeg efekta.

Divka

Divka nastaje prženjem korijena cikorije i korijena ječma i vjerodostojna je zamjena za omiljenu kavu. Kuha se poput turske kave i može se piti u bilo kojem dijelu dana bez straha od posljedica. Bila je popularan napitak 70-tih godina, no sad se opet vraća u modu.

Guarana

Guarana je biljka porijeklom iz Amazone koja sadrži znatno veću količinu kofeina od kave, pa je super izbor za osobe koje i dalje žele kofein, ali u drugačijem obliku. Ovaj napitak pruža dugotrajniji energetski poticaj, bez naglih padova energije. Idealan je za povećanje koncentracije, smanjenje umora i povećanje opće vitalnosti, čime se izdvaja kao odlična alternativa kavi. Ne opterećuje želudac kao kava, a pritom pruža čistu energiju.

Kakao

Žlica sirovog kakaa razvodnjenog u šalici mlijeka postao je omiljen jutarnji napitak mnogima. Gorčina kakao praha u kombinaciji s mlijekom (a može i s vodom!) idealan je za dobro jutro. Bogat okus gorke čokolade je odličan za zdravlje. Regulira kolesterol i pomaže mozgu - istraživanja su pokazala da konzumacija kakao praha može pomoći s općim kognitivnim stanjem.

Kombucha

Kombucha je fermentirani napitak koji se radi od čaja i gljive kombuche, podrijetlom iz Azije. Koristi se već stoljećima u istočnjačkim kulturama zbog svojih ljekovitih svojstava – poboljšava probavu, jača imunitet, pomaže u detoksikaciji organizma te povećava energiju. Kombucha ima voćni okus, nimalo nalik kavi, pa je odlična alternativa mnogim energetskim pićima.

Zlatno mlijeko

Što mlijeko, med, cimet, papar, đumbir i kurkuma imaju zajedničko? Zajedno tvore jedan od najkvalitetnijih napitaka za cjelokupno zdravlje čovjeka - zlatno mlijeko. Postoje mnogi recepti za pripremu zlatnog mlijeka, no glavni sastojak (uz mlijeko) je kurkuma. Zlatno mlijeko, pripremljeno s kurkumom, cimetom i đumbirom, bogato je antioksidansima i protuupalnim spojevima koji mogu pomoći u smanjenju upala, bolova u zglobovima i riziku od kroničnih bolesti poput srčanih bolesti. Također može poboljšati funkciju mozga, smanjiti simptome depresije i podržati zdravlje kostiju zahvaljujući kalciju i vitaminu D.

Zeleni čaj

Rijetko što može zamijeniti šalicu zelenog čaja kao jutarnjeg napitka. Osim što je zeleni čaj lako nabaviti (jer stoji na policama gotovo svih dućana), ima kofein pa je odličan za razbuđivanje i održavanje kognitivne funkcije. Također je bogat antioksidansima.

Crni čaj

Još jedan čaj odličan je jutarnji napitak, a često se pije i s mlijekom. Riječ je o crnom čaju koji dolazi u raznim varijantama intenziteta. Ovaj topli napitak ne samo da može zadovoljiti potrebu za kofeinom, nego je i super u regulaciji krvnog tlaka, a i smanjuje mogućnost razvoja Parkinsonove bolesti.

Sok od cikle

Mnogi prirodni sokovi i smoothiji također mogu pomoći s osjećajem budnosti, no jedan sok se tu ističe. Iako možda nije prva stvar za kojom ljudi posežu, sok od cikle je prirodni borac protiv umora. Može vam pomoći da duže izdržite na treningu, a također podržava rad jetre. Uz to, ima jako malo kalorija, a lijepo se uklapa s mrkvom ili jabukom.

