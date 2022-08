Slatko za doručak: "Kada ujutro pojedete previše šećera, šećer u krvi skače, a zatim pada", objašnjava nutricionistkinja Lisa Young za portal Eat This, Not That. Cilj nam je stabilizirati šećer u krvi jer na taj si način osiguravamo energiju za cijeli dan, bez onih kriznih perioda u kojima nas nakon obroka svlada umor. Dodani šećeri, osobito u zaslađenim napicima jako usporavaju metabolizam, pokazala je studija objavljena u časopisu European Journal for Clinical Nutrition, a provedena na pretilim ispitanicima koji su imali naviku piti gazirana slatka pića.