Zagreb sa svojom bogatom gastronomskom scenom, nudi obilje opcija za doručak koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Bilo da tražite klasičan doručak s domaćim proizvodima, egzotične okuse, ili jednostavno ugodan prostor za jutarnju kavu i pecivo, glavni grad Hrvatske nudi nešto za svakoga.

Bez obzira na vaše preferencije, sigurno ćete pronaći nešto što će vas oduševiti. Doručak ne mora biti samo obrok, već i prilika za uživanje u atmosferi, druženje s prijateljima, ili jednostavno uživanje u trenutku prije nego što započnete svoj dan, a ako ste više tip osobe za popularni brunch između doručka, donosimo lokacije s doručkom u Zagrebu koje morate posjetiti.

Foto: Pexels

Gdje na doručak i brunch u Zagrebu?

Istražili smo najbolje restorane u Zagrebu kako bismo vam olakšali izbor. Posjeta restoranima za doručak i brunch u Zagrebu pruža jedinstvenu priliku za istraživanje raznolike gastronomske scene grada.

1. Eggspress

Nalazi se na adresi Vlaška 81/a i radi od utorka do nedjelje od 9.00 do 13.30 sati.

Eggspress je poznat po kreativnim jelima koja su bazirana na jajima, savršeno pripremljenim i u raznim oblicima. Restoran nudi opuštenu atmosferu i ljubazno osoblje, a njihova specijalnost su jela poput avokado tosta i raznih omleta. Ako tražite brz, a istovremeno kvalitetan doručak, Eggspress je idealno mjesto za vas.

2. Rougemarin City

Nalazi se na adresi Petrinjska 2, a rade od ponedjeljka do subote od 11.00. Ne rade nedjeljom i praznicima.

Smješten u centru Zagreba, Rougemarin City je mjesto koje nudi modernu i inovativnu kuhinju s fokusom na svježe i lokalne sastojke. Njihov doručak uključuje raznolike zdjele s voćem, domaće kroasane i bogate sendviče. Ovo je savršeno mjesto za one koji cijene kvalitetu i žele uživati u doručku uz kavu vrhunske kvalitete.

3. Boogie Lab

Boogie Lab se nalazi na dvjema lokacijama, u Parku Kneževa, u ulici kneza Borne 26 te u Arena Centru, u ulici Vice Vukova 6. Doručak se može jesti od 7 sati, dok od 9 počinje ponuda za brunch. Rade od ponedjeljka do nedjelje.

Boogie Lab je poznat po svojoj jedinstvenoj atmosferi i kreativnim jelima. Njihov meni uključuje razne smoothie zdjele, tostove s avokadom i egzotične opcije koje će zadovoljiti svakog ljubitelja zdrave hrane. Ovaj restoran s doručkom u Zagrebu je savršen za one koji žele eksperimentirati s okusima i započeti dan s nečim novim.

4. Meet Mia

Nalazi se na adresi Vlaška ulica 43, a radi ponedjeljka do nedjelje od 8 do 21.30 sati.

Meet Mia je mali, ali šarmantan bistro koji nudi ugodnu atmosferu i pažljivo pripremljena jela. Njihov doručak u Zagrebu uključuje domaća peciva, razne vrste kroasana i kave vrhunske kvalitete. Ako želite uživati u opuštenom doručku i isprobati neke od najboljih peciva u centru grada, Meet Mia je pravo mjesto za vas.

5. Balance Brunch

Nalazi se na adresi Bijenička Cesta 14, a radi od ponedjeljka do petka od 7 do 20 sati, dok vikendom rade od 8 do 15 sati.

Balance Brunch se fokusira na zdrave i nutritivno bogate opcije za doručak i brunch u Zagrebu. Njihov meni uključuje sve od klasičnih jela do veganskih i vegetarijanskih opcija, poput zdravih smoothie zdjela i domaćih granola. Ovo je mjesto gdje možete uživati u uravnoteženom doručku.

6. Jolie Petite Patisserie

Nalazi se na adresi Ujevićeva 17, a radi od ponedjeljka do nedjelje od 8 do 22 sati. Na Instagram profilu Jolie Petite Patisserie je navedeno da brunch u Zagrebu neće biti moguć od 1.08. do 13.08.2024.

Jolie Petite Patisserie je poznat po svojim francuskim pecivima i kroasanima koji se pripremaju s pažnjom i ljubavlju. Ovo je savršeno mjesto za one koji žele uživati u autentičnom francuskom doručku, uz aromatičnu kavu ili čaj. Ambijent je elegantan i opuštajući, čineći ga idealnim za jutarnje opuštanje.

7. Tapas bar i restoran Sol

Nalazi se na Trgu bana Josipa Jelačića 9, a doručak se poslužuje svaki dan od 8 do 11 sati.

U raznovrsnoj ponudi chefa Mate Jankovića su lička varijanta Eggs Beneditc s pastrvom, basom, rotkvicama i vlascem, istarska fritaja s kozjim sirom ili omlet s pršutom te poširana jaja. Ljubitelji slatkih brunch varijanti mogu probati granolu s jogurtom i kroasane s različitim punjenjima.

8. Otto & Frank

Mali bar & bistro nalazi se na adresi Tkalčićeva 20, a rade od pondjeljka do subote od 8 do 23 sati, dok nedjeljom rade od 9 do 17 sati.

Jutarnji jelovnik uključuje granolu s orašastim plodovima i jogurtom, zobene kaše, tostove i jaja. Mnogi preporučuju zagrebački doručak s dva poširana jaja, šunkom, salatom, sirom i vrhnjem.

9. Kavana Kavkaz

Nalazi se na adresi Trg Republike Hrvatske 1, a radi od ponedjeljka do subote od 8 do 23 sati, dok nedjeljom rade od 9 do 16 sati.

Kazališna kavana je kulturna oaza Zagreba i poznato okupljalište intelektualaca, umjetnika i boema, a postalo je mjesto za sve ljubitelje doručka u Zagrebu nakon preuređenja kavane 2018. godine.

U ponudi se mogu pronaći razna jela, od jaja, avokado tosta, do vafla i açaí bowl-a sa svježim voćem i orašastim plodovima.

10. Hotel Esplanade

Poznati hotel nalazi se na adresi Mihanovićeva 1, a doručak se poslužuje od 6.30 do 11 sati.

U hotelu koji je izgrađen 1925. godine, doručak je postao tradicija mnogima, ne samo gostima hotela.

Na jutarnjem bifeu nudi se različiti izbor jela, dok à la carte narudžbe uključuju različite verzije ukusnih jela s posebno pripremljenim jajima.

11. Broom 44

Nalazi se na adresi Dolac 8, a rade od ponedjeljka do subote od 6.30 do 15 sati, dok nedjeljom rade od 8 do 14 sati. Trenutno su zatvoreni do 16. kolovoza.

Broom 44 je postao hit mjesto za doručak na Dolcu. Od drugih se razlikuje svojom posebnom ponudom hrane, pića i slastica. Jelovnik se bazira na biljnoj bazi, a mnogi ističu da su im jela jako ukusna.

12. Melt

Nalazi se na adresi Radićeva 3A, a rade od ponedjeljka do četvrtka od 9 do 21 sati, dok od petka do nedjelje rade od 9 do 22 sati.

Melt je mjesto sa savršenim sladoledom i zdravim jelima. Promoviraju zdrav način života, a u ponudi imaju slatka i slana jela koja daje energiju i zadovoljava sve želje. Hrana je bez umjetnih aroma i minimalno aditiva te s prirodnim sastojcima.

13. Kata Brunch bar

Nalaze se na dvije lokacije, u Petrinjskoj 29, i Martićevoj 15, a rade od ponedjeljka do petka od 8.30 do 17 sati, dok subotom rade od 8 do 13 sati. Nedjeljom ne rade.

Ovaj bezglutenski bar je postigao veliki uspjeh, a postali su omiljeni zbog Katinog kruha koji je 2015. godine pokrenula Katarina Komarica, a preuzela ga je Iva Zovko koja ga i danas vodi. Taj posebni kruh je bezglutenski proizvod na kojem se bazira svježa ponuda brunch bara. Uz bezglutenski kruh i peciva, u ponudi su i tapioka kuglice, zlevke te različite veganski i vegetarijanski sendviči.

14. Roots Juice & Cocktail Bar

Nalazi se na lokaciji Tomićeva 5, a rade od ponedjeljka do četvrtka od 10 do 12 sati, a petkom i subotom od 9 do 13 sati.

Roots Juice & Cocktail Bar u ponudi imaju zdrave sokove, smoothie i milk shake. Za doručak se mogu pronaći zdjele s granolom, na bazi zobene kaše s neodoljivim dodacima čokolade, vanilije i slično.

