KUĆNI DNK TEST DOVEO DO STRAVIČNOG OTKRIĆA: ‘Moj otac je ubojica! Na listi je najtraženijih zločinaca i u bijegu od 1976.’

Kathy Gillcrist (63) oduvijek je znala da je usvojena, ali nije ni slutila da će je njezina potraga za biološkim roditeljima odvesti skroz do FBI-ove liste najtraženijih zločinaca. Gillcrist je 2017. godine odlučila napraviti kućni DNK test i potražiti svoje rođake. Potraga ju je odvela do rođakinje Susan Gillmor, koja joj je odlučila pomoći pronaći njezine biološke roditelje.

Kathynu biološku majku, koja ju je dala na posvajanje 1957. godine, pronašle su relativno brzo, no do oca im je bilo mnogo teže doći. Nakon nekoliko godina istraživanja otkrile njegov identitet. Bio je to William Bradford Bishop, bjegunac od zakona koji se na FBI-ovoj listi najtraženijih zločinaca nalazi još od 2014. godine, a u bijegu je još od 1970-ih.

