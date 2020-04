KRIZNA VREMENA IZVLAČE NAJBOLJE IZ NAS: Ovo troje Hrvata iskazalo se kad je bilo najpotrebnije; ‘Svite moj, moran ovo podilit…’

Ne, nije sve tako crno. Na Net.hr-u ćemo vam redovito donositi pozitivne vijesti iz Hrvatske i svijeta. Priče o malim i velikim herojima, solidarnosti, pomoći, ljubavi i prijateljstvu. Pozivamo sve ljude, kompanije i institucije da se uključe u našu malu akciju i pošalju nam svoje pozitivne priče na mail vijesti@portal.net.hr ili nam dojave na Facebooku. Ljudi, ne dajte se – Zajedno smo u ovome

Hrvati su već nebrojeno puta pokazali da imaju veliko srce kada nekomu treba pomoći; a nisu im strane ni romantične geste. Kriza uslijed pandemije koronavirusa izvlači samo najbolje iz ljudi, a ove tri dirljive priče s naše obale to svakako sugeriraju.

Ljubav mladih Riječana pobjeđuje koronavirus

Imati rođendan na 1. april možda nije najsretnija okolnost, no junakinji ove priče upravo na taj datum stižu najljepši darovi. A ovogodišnji rođendanski poklon ubraja se među one uistinu posebne.

“Izašla sam ujutro, to je dnevna rutina, prošetati psa do parka Giordano Bruno u mojoj Osječkoj, a onda se zaprepastila vidjevši ručno izrađeni transparent, zapravo plahtu, na kojoj je ispisano – ‘Niti Covid-19 u zraku spriječiti me neće jer ti si moj izvor ljubavi i sreće! Sretan rođendan'”, ispričala je za Riportal riječka studentica koja je željela ostati anonimna.

“Znala sam da je to namijenjeno meni, natpis je nepogrešivo pozicioniran na ‘moju’ ogradu, a nema baš puno ljudi iz moje ulice rođendan na 1. april. Pored toga, i rukopis mi je bio itekako poznat”, dodala je.

Za iznenađenje koje joj je uljepšalo dan zaslužan je njezin dečko. Oboje u ranim dvadesetima, par živi svoju ljubav u vrijeme pandemije koronavirusa onako kako najbolje zna. Rastavljeni prebivalištem u gradu i općini, najviše se dopisuju, telefoniraju, “skajpaju”… Tek tu i tamo nađu se i uživo. “No ljubav će pobijediti sve, pa i ovaj koronavirus“, složili su se u izjavi za Riportal.

“Viđamo se rjeđe no ranije, razumljivo, i oboje čeznemo za trenucima kada ćemo se vidjeti. Zbog cijele ove situacije, prije neku noć nisam mogao spavati, razočaran jer su naši planovi o velikoj proslavi njezina rođendana propali, sve zbog koronavirusa. Razmišljao sam čime bih je mogao iznenaditi i na pamet mi je pala ova ideja s porukom u parku. Ona je danas bila oduševljena iznenađenjem”, ispričao je ponosni dečko, kojemu je za izradu transparenta bilo potrebno tek malo vremena, plahta i boja, ali je dugoročni učinak – fantastičan.

Stobrečanka samoinicijativno čisti plažu

A jedan stanovnik Stobreča, dalmatinskoga mjestašca pored Splita, odlučio je pohvaliti svoju sumještanku koja ga je oduševila pažljivom gestom.

“Posljednjih nekoliko jutara prošetam se s djecom preko stobrečke rive. Kraj tamošnje Ribole postoji nekoliko kontejnera za otpad, a pošto u ovom području gravitira puno ljudi, kontejneri se brzo napune. I Stobreč ima svoje delinkvente, pa neki od tih kontejnera često završi u moru”, započeo je priču za portal Dalmacija Danas.

“Tako je bilo i jučer i danas. Kontejner pun raznog otpada gurnut je u more, odnosno plićak, koji se za vrijeme oseke pretvori u salbun. Smeće se brzo proširilo po cijeloj vali”, kazao je čitatelj.

“Primijetio sam ženu koja svako jutro šeta svoga psa uz obalu i baš svaki put samoinicijativno kupi smeće iz mora. Tako je danas izvukla nekoliko kesica smeća iz cijele uvale. Dirnulo me je to što je sama odlučila čistiti okoliš, bez da je to morala. Kada bi bilo više ovakvih ljudi, svijet bi bio ljepše mjesto”, pohvalio je Stobrečanin svoju sumještanku.

Blagajnica iz Splita pokazala veliko srce

Trener sportskih i latinoameričkih plesova Tomo Mutarello prepričao je divnu gestu prodavačice iz splitskoga Tommyja, blagajnice Tanje, koja je prema opisu posla, nažalost, među najizloženijima koronavirusu. Njegovu dirljivu objavu na Facebooku prenio je Dalmatinski portal.

“Svite moj, moran ovo podilit s vama. Još mi suza suzu goni, stojin u Tommyja na kasi i čekan stariju gospođu da plati svoje namirnice: dvi čašice jogurta, kvarat kruva i jednu kozervu sardina. Gospođu znan iz viđenja, znan da skuplja boce i da je nagluha. Kad je platila, blagajnica joj mota rukon da je sačeka”, započeo je Tomo.

Dok je gospođa čekala, blagajnica je napunila veliku kesu spize, platila na svoj brk i poklonila gospođi. Svite moj, je nas tokalo neko grubo vrime, al’ ova gesta mi je dala doznanja da i u ovoj nevoljnoj situaciji ipak mislimo na druge koji nimaju. Gospođa blagajnica se zove Tanja, dobri anđeo Tommyja”, zaključio je Mutarello.

Ispričajte nam svoju pozitivnu priču i rado ćemo je objaviti i podijeliti sa stotinama tisuća naših čitatelja. Svoje priče nam šaljite na mail vijesti@portal.net.hr ili nam jednostavno pišite na Facebooku. Zajedno smo u ovome.