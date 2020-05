KRIZA TRESE I NAJSTARIJI ZANAT NA SVIJETU: ‘Klijentima mjerimo temperaturu i to pokušavamo predstaviti kao seksi igru, ali…’

Ne ljubite se. Recite klijentima da operu ruke prije nego što vas dotaknu. Nosite masku. Izbjegavajte položaje licem u lice. Odjenite kostim medicinske sestre i izvadite termometar – ako mu je temperatura normalna, pretvorite to u igru. Ako ima temperaturu, završite susret.

Ovo su samo neke od smjernica koje su seksualne radnice i radnici dobili od zdravstvenih udruga, pa čak i državnih vlasti, kako bi barem iole smanjili rizik od zaraze na poslu. Pandemija koronavirusa utjecala je na sve poslovne djelatnosti u svijetu, a kako vidimo, iznimka nije ni najstariji zanat – prostitucija.

Seksualne radnice otkrile su kako danas izgleda njihov posao te koliko je pandemija utjecala na njihovu zaradu i poslovne prakse. Međutim, mnogi od zaposlenih u seksualnoj industriji prisiljeni su nastaviti s “normalnim” radom jer im je to jedini izvor prihoda, piše CNN.

Sex workers, aid organizations and the lawyers who work with them say the coronavirus pandemic has been devastating for the profession. https://t.co/KFJXy1dokX

“Prostitucija bi trebala biti otporna na recesiju. Ali dosad nikad nije bilo krize u kojoj je kontakt s ljudima bio opasan”, kaže Caty Simon, autorica i aktivistica te, kako samu sebe naziva, “jeftina eskort dama”.

Prema službenim podacima, u svijetu je drastično pala potražnja za seksualnim uslugama jer se ljudi boje kršiti mjeru društvenoga distanciranja. Ipak, svi seksualni radnici s kojima je razgovarao CNN, potvrdili su da i dalje dobivaju ponude za susrete.

“Moja je moralna dužnost da trenutno ne radim zbog virusa”, rekla je jedna maserka iz San Francisca, koja je prije pandemije imala i do 30 klijenata tjedno. Sada je taj broj – nula. “Punih 16 godina sam u najmu i nikad nisam kasnila sa stanarinom. Ovo je prvi put otkad sam u San Franciscu da imam novčanih problema”, priznala je.

Sex workers have put forward their own coronavirus "hygiene concept" as they call for a resumption of services.

Being called "super spreaders" is offensive and misinformed, they say. https://t.co/6Od8GD8RQH

— DW News (@dwnews) May 26, 2020