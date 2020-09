KRIZA JE POTPUNO PROMIJENILA ŠOPING U HRVATSKOJ: Želite znati što smo najviše kupovali u izolaciji? Mogli biste se iznenaditi

Koronakriza je zapravo samo ubrzala već postojeće globalne trendove u navikama i ponašanju potrošača

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, online trgovina u Hrvatskoj je porasla za 13,9 posto u prvoj polovini 2020. godine.

“U periodu od lockdowna vidimo da se potrošačke navike mijenjaju i da sve više ljudi zbog situacije s koronavirusom pribjegava kupovini online. Tako prvi podaci pokazuju da je u mjesec dana od početka pandemije online trgovina narasla i do 15 posto, što je veliki skok ako znamo da je do sada na godišnjoj razini rasla oko 12 posto. Taj trend se nastavio i u sljedećim mjesecima pa je online trgovina prosječno u prvi šest mjeseci 2020. narasla 13,9 posto“, istaknula je direktorica Sektora za trgovinu HGK Tomislava Ravlić.

Veliki obrat po sektorima

Proizvodi koji se najviše kupuju putem webshopova su odjeća i obuća i potrepštine za kuću, a osjetno je rasla i prodaja svježe hrane lokalnih proizvođača.

SVJETSKI POZNATI MODNI BREND LANSIRAO LUKSUZNU ALTERNATIVU MASKAMA: ‘To je apsurdno skup proizvod za bogataše…’

“Od zatvaranja gospodarstva u ožujku do kraja travnja ove godine online trgovina svježom hranom rasla je i do sedam puta više nego inače, a mnogi trgovci prilagođavali su svoje kanale prodaje upravo na online“, kazala je Ravlić, dodavši kako je pandemija dovela do velikog zaokreta jer se prije korone online kanalima najviše kupovalo putovanja i smještaj (54 posto) te karte za zabavne sadržaje (41 posto), dok sad upravo ti sektori bilježe najveći pad zbog ograničenog kretanja i zabrana okupljanja.

Trgovine se sele na internet

Koronakriza je zapravo samo ubrzala već postojeće globalne trendove u navikama i ponašanju potrošača. Tako, primjerice, klasična trgovina sve više poprima oblike koji se spajaju s novim tehnologijama i prelazi na modele koji se kombiniraju s online trgovinom (tzv. omnichanel pristup ili u potpunosti na online).

Najveće razlike u korištenju i prelasku u potpunosti na online su u food i non-food segmentu. Neke velike svjetske kompanije su u potpunosti svoje poslovanje preselile na webshopove i kroz sljedećih pet do deset godina najavljuju zatvaranje fizičkih prodavaonica na svim razinama poslovanja.