KRENULO JE S FRUSTRACIJOM I NEMIROM, A ONDA SU SHVATILI: Karantena može biti super, 12 ljudi iz cijelog svijeta objašnjava zašto

Cijeli svijet je u karanteni, a 12 ljudi iz zemalja diljem svijeta podijelilo je svoja iskustva i objasnilo kako provode svoja iskustva. “Svijet u karanteni”, objavljen je na Facebook stranici Putni Kofer koju uređuje i vodi Antonio Ivičević koji je razgovarao s ljudima iz Kuvajta, Indije, Zimbamvea, Švedske, Brazila, Nigerije… i objavio njihova iskustva.

“Gradovi, ulice i trgovi su pusti, no ljudi i njihove osobnosti koji čine te gradove življi su nego ikad. Strahovi, anksioznost, paranoja, tjeskoba, frustriranost, prevelika razmišljanja, povezivanje s članovima svoje obitelji i prijateljima, vrijeme za sebe, isprobavanje novih hobija i kulinarskih recepata, čitanje, učenje sviranja novih instrumenata, pjevanje, duhovni rast i razvoj – samo su neki od osjećaja i zanimacija s kojima se susreću”, ističu autori projekta.

Zanimljivo je, dodaju, što se zbog ozbiljne epidemiološke situacije u svijetu umanjuju razlike među ljudima te se povećava bliskost i zajedništvo.

Donosimo vam priče 12 sugovornika Putnog kofera.

Ashley, Kuvajt: ‘Ovo je prilika da usporite, okrenete se prema unutra i usredotočite se na osobni rast’

Moje izolacijsko putovanje počelo je 2. ožujka, kada je virtualno učenje postalo moja nova stvarnost. Od nedjelje do četvrtka većinu vremena provodim sama, sjedeći na svom kauču. Netflix mi pravi društvo dok se moje računalo pregrijava i moj wifi zastaje od stalne upotrebe. Nastava putem interneta znatno je intenzivnija nego što to riječi mogu objasniti, ali sam sretna što imam nešto što mi ispunjava dan.

Ovdje policijski sat počinje u 17 sati, međutim, ja obično radim u to vrijeme pa život provodim gotovo u potpunosti u zatvorenom. Večeri su ispunjene kuhanjem, crtanjem, tkanjem ili telefonskim pozivima. Moj rad i kreativnost drže me zaposlenom, dok me briga o sebi i propitivanje sebe same drže razumnom.

U početku sam se osjećala zbunjeno, frustrirano i nemirno, ali preuzela sam kontrolu nad svojom tjeskobom i odlučila ovo vrijeme gledati kao dar iz svemira, a ne kao teret. Ovo je prilika da usporite, okrenete se prema unutra i usredotočite se na osobni rast i dublje razumijevanje sebe. Donošenje svjesnog izbora za pronalaženje pozitivnog u ovoj situaciji čini svijet različitim. Mogu se samo nadati da i drugi čine upravo isto to što i ja.

Tafadzwa, Zimbabve: ‘Zdravlje je bogatstvo’

U samoizolaciji mi je za sada dobro, uglavnom zato što nisam sama. Imam svog dvogodišnjeg sina, našeg psa i muža koji mi rade društvo. Iako znam da je većina ljudi pomalo usamljena, zapravo nam ovo daje priliku da kao obitelj uživamo u vremenu i isprobavamo različite stvari. Provodim vrijeme isprobavajući nove hobije, nove kulinarske recepte i vrtlarenje u dvorištu. Obožavam fotografiju i dok provodim vrijeme u karanteni trudim se što ljepše oblačiti kako bi me moj muž fotografirao. Drugi način na koji ostajem zdrava i sretna je to što održavam kontakte sa svojim najmilijima diljem svijeta, razmjenjujući iskustva kako oni prolaze kroz sve to. Sve u svemu, zdravlje je bogatstvo i pokušajte ga zadržati… Vježbajte, jedite zdravo i održavajte dobru higijenu jer će vam sve te stvari pomoći u ovoj karanteni.

Josefin, Švedska: ‘Osjećam se sretnom što živim u demokraciji s besplatnom zdravstvenom zaštitom’

Na slici imam ‘digitalnu’ pauzu za kavu sa svojim kolegama. Trudimo se da imamo video sastanke barem jednom dnevno kako bismo u ovim teškim trenucima očvrsnuli naš tim i ostali fokusirani. Svaki dan se trudim ići u šetnju kako bih bila na svježem zraku i vježbala.

Ja sam obrtnik i pronalazim ravnotežu u tome da svaki dan nešto ručno napravim. Mislim da zanat pomaže mnogim ljudima da se nose sa situacijom. Osjećam se sretnom što živim u demokraciji s besplatnom zdravstvenom zaštitom. Sada je najvažnije zaštititi rizične skupine i osigurati da zdravstvena zaštita i ostale zdravstvene usluge u zajednici mogu dobro obaviti svoj posao.

Rud, Brazil: ‘Moram priznati da više vremena provodim sa svojim prijateljima i obitelji’

U samoizolaciji sam 11 dana. Trenutno imam puno slobodnog vremena, uživam u učenju, bavim se svakodnevno jogom, gledam omiljene serije i igram video igrice. Moram priznati da više vremena provodim sa svojim prijateljima i obitelji, što me veseli, a uz sve to imam i više vremena za sebe.

Uju, Nigerija: ‘Situacija me je približila Bogu i vjerujem da samo On to može popraviti’

Radim od kuće koliko mogu. Odlučili smo obustaviti sve poslovne zadatke jer se virus sve brže širi. Neki su dani normalno ludi, nekim danima gubim razum. Pogotovo s djecom u kući i njihovim ludorijama i svakodnevnim prepirkama. Ovakvi trenuci naučili su me da cijenim njihove učitelje. Zastrašujuće je pratiti vijesti s mobilnog uređaja jer se sve vrti oko broja umrlih, stvarno je zastrašujuće i cijelo sam vrijeme paranoična. Ne znam kakav će svijet biti nakon što ova pandemija završi. Situacija me je približila Bogu i vjerujem da samo On to može popraviti.

Moj tipični dan je Netflix, a djeca me probude u pet ujutro jer žele spavati u našem krevetu. Tada počinju pjevati i skakati po krevetu dok se oboje ne probudimo. Strašno je iscrpljujuće. Nakon toga spremam doručak, nekoliko minuta kasnije opet su gladni, jedemo i jedemo dok napokon ne zaspu. Puno sam naučila o njihovim osobnostima, a također me situacija puno naučila i o mom mužu. Dakle, nije tako strašno, ali stvarno sam spremna za izlazak vani. To se mora uskoro završiti ili ću jednostavno izgubiti razum.

Tina, Gruzija: ‘Svjesna sam toga koliko je važno ostati kod kuće’

Za moj tip osobnosti ova situacija je teška, ali svjesna sam toga koliko je važno ostati kod kuće, zbog sebe, svoje obitelji i svoje zemlje. Čitam knjige, gledam TV emisije, serije, filmove, fotografiram i pokušavam s prijateljima komunicirati preko interneta.

Irwin, Kanada: ‘Svakih nekoliko dana sastajem se s prijateljima preko interneta i skupa pripremamo večeru’

Napravio sam poprilično jasan raspored za svoje dane u izolaciji. Svako jutro u 9:30 pola sata razgovaram preko video chata sa svojim prijateljima. Pričamo o tome kako smo, a zatim dijelimo naše ciljeve za taj dan. Krajem dana pišem o onome što sam postigao. Osim posla (vodim studio za dizajn hrane), napisao sam knjigu o budućnosti hrane na planeti koja bi trebala biti završena sljedeće godine.

Učim kineski, učim o poljoprivredi i gledam svaku operu s besplatnih kanala koje je Metropolitan opera, operna kuća u New Yorku emitirala… Idem u šetnju sa psom i svakodnevno vježbam, bavim se jogom i meditiram. Svakih nekoliko dana sastajem se s prijateljima preko interneta i skupa pripremamo večeru.

Maria, Španjolska: ‘Svijet s umjetnošću je manje siv’

Moji dani u samoizolaciji obojani su umjetnošću, razmišljanjima i različitim osobnim projektima za koje napokon imam vremena. Nastojim se ne obeshrabriti i ohrabrujem sve ljude koji naporno rade da zaustave ovu groznu situaciju. Trenutno radim od kuće, završavam studij psihologije i nastojim maksimalno razvijati svoje hobije: slikanje, pjevanje, fotografiranje… Svijet s umjetnošću je manje siv.

Andrea, Kolumbija: ‘Više nego ikad razgovaram sa svojim prijateljima i obitelji’

Ja sam glazbenica, tako da sam naučena biti sama kod kuće. Uživam u ovom trenutku, više nego ikad razgovaram sa svojim prijateljima i obitelji. Trenutna situacija mi odgovara. Snimam, učim kako uređivati videozapise, kako miksati vokale u snimkama (u svom kućnom studiju), izrađujem svoju web stranicu i sviram gitaru.

Osjećam da sam zaposlenija više nego ikad, iako imam više vremena i mnogo toga što želim učiniti. Nisam pogledala niti jedan film ili seriju u dva tjedna, koliko sam u izolaciji. Jako sam produktivna i nema stajanja, a kada ovo sve prođe, nedostajat će mi sigurno.

Oleg, Ukrajina: ‘Uvjeren sam da će mi ovo razdoblje biti korisno u životu’

Osjećam se dobro, imam dosta stvari za raditi kod kuće, čitam knjige, gledam filmove, učim svirati glazbeni instrument. Uvjeren sam da će mi ovo razdoblje biti korisno u životu.

Sandip, Indija: ‘Želim biti odgovoran i ostati u kući’

Radim na svojoj web stranici i stvaram nove sadržaje. Osjećam se stvarno čudno, međutim želim biti odgovoran i ostati u kući. Izolacija je u svakom slučaju dosadna, pogotovo jer su sve trgovine i uslužne djelatnosti oko mog stana zatvorene.

Minoo, Iran: ‘Društvene mreže i internet olakšavaju mi ove grube dane’

Iran je jedan od glavnih epicentara epidemije koronavirusa. Ovih dana ljudi su u karanteni u svojim domovima i bore se sami sa sobom da pronađu zanimljive hobije unutar četiri zida. Svakim danom održavam bliskost sa svojom obitelji preko video poziva, a društvene mreže i internet olakšavaju mi ove grube dane.

