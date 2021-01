KREIRAN LIJEK KOJI DJELUJE NA COVID-19? Časopis ‘Science’ objavio vijest koja diže nadu, odmah su skočile donice na burzi

Lijek, koji je već odobren na nekim tržištima za liječenje tumora, blokira protein povezan s virusom covida-19

Španjolska farmaceutska tvrtka PharmaMar u utorak je izvijestila da je u časopisu Science objavljen rad koji potvrđuje da njezin lijek Plitidepsin posjeduje “snažnu predkliničku učinkovitost” u liječenju covida-19.

Nedugo nakon otvaranja burzi dionice PharmaMara porasle su za 13 posto – na 98,5 eura.

Studija koju je in vitro i in vivo proveo tim znanstvenika iz New Yorka, San Francisca i Pariza pokazala je da lijek utječe na smanjenje replikacije virusa, što je rezultiralo 99-postotnim smanjenjem virusnog opterećenja u plućima životinja tretiranih plitidepsinom, objavio je Science.

“Vjerujemo da podaci kojima raspolažemo i početni pozitivni rezultati kliničkih ispitivanja PharmaMara ukazuju na to da bi se Plitidepsin trebao razmotriti kada su posrijedi proširena klinička ispitivanja u liječenju covida-19”, prenio je Science.

Već je odobren na nekim tržištima

Lijek, koji je već odobren na nekim tržištima za liječenje tumora, blokira protein povezan s virusom covida-19.

Svojstvo lijeka da izazove toksične učinke na jednome organu, organskom sustavu ili više njih dobro je poznato otprije, a dosad provedena ispitivanja pokazala su da pacijenti dobro podnose doze koje su pritom korištene, pojasnili su iz tvrtke.

Tvrtka PharmaMar je izvijestila da je u pregovorima s raznim regulatornim agencijama koja će joj omogućiti početak treće faze ispitivanja lijeka.