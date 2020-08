KORONOM SU JOŠ 2012. BILI ZARAŽENI RUDARI? Znanstvenici tvrde da imaju dokaze i da je gotovo sigurno ‘pobjegao’ iz laboratorija

‘Dokazi koje sadrži naveli su nas da preispitamo sve što smo mislili da znamo o porijeklu pandemije Covid-19’

Novi koronavirus možda nije potekao s “mokre” tržnice u Wuhanu prošle godine, kako se to obično tvrdi, nego više od 1600 kilometara dalje, 2012. godine, duboko u kineskom rudniku, gdje su radili radnici s tajanstvenom bolesti koja je slična upali pluća nakon što su bili izloženi šišmišima, piše The New York Post.

Virolog Johathan Latham i molekularni biologinja Allison Wilson došli su do otkrića proučavajući tvrdnje iznesene na 66 stranica kineskog liječnika Lija Xua koji je liječio rudare i njihove uzorke tkiva poslao Institutu za virologiju u Wuhanu radi testiranje.

“Dokazi koje sadrži naveli su nas da preispitamo sve što smo mislili da znamo o porijeklu pandemije Covid-19”, napisali su Latham i Wilson u članku objavljenom 15. srpnja na njihovoj internetskoj stranici “Independent Science News”. Latham je za The New York Post rekao da je koronavirus “gotovo sigurno pobjegao” iz laboratorija u Wuhanu.

Uklanjali izmet šišmiša

U travnju 2012. godine, u rudniku Mojiang u jugozapadnoj kineskoj provinciji Yunnan razboljelo se šest rudara nakon što su proveli više od 14 dana uklanjajući izmet šišmiša. Trojica od njih su na kraju umrla.

Liječnik Li Xu, koji je liječio rudare, u svom članku opisuje kako su pacijenti imali visoku temperaturu, suhi kašalj, upaljene udove i, u nekim slučajevima, glavobolju. Dakle, sve simptome koji su sada povezuju s bolesti Covid-19, rekli su Latham i Wilson.

Način na koji su rudari liječeni, primjerice uz pomoć respiratora i raznim lijekovima, uključujući steroide, lijekove za razrjeđivanje krvi i antibiotike, također podsjeća na liječenje pacijenata oboljelih od Covid-19 širom svijeta, dodali su.

Značajan susret

Nakon provedenih raznih testova na hepatitis, denga groznicu, pa čak i HIV, liječnik se posavjetovao s raznim stručnjacima širom Kine, uključujući virologa Zhonga Nanshan, međunarodnog heroja koji je 2003. upravljao epidemijom SARS-a i kojega smatraju najvećim znanstvenikom u zemlji.

“Susret sa Zhongom Nanshanom je značajan”, rekli su Latham i Wilson. “To podrazumijeva da su bolesti šestorice rudara bile vrlo zabrinjavajuće i, drugo, da se koronavirus sličan SARS-u smatrao vjerojatnim uzrokom.”

Liječnik je također poslao uzorke tkiva rudara u laboratorij Wuhan, žarište istraživanja koronavirusa u Kini. Tamo su znanstvenici otkrili da je izvor zaraze koronavirus sličan SARS-u iz kineskog mršavog potkovstog šišmiša, navodi se u tezi.

Prilagodio se ljudima

Latham i Wilson vjeruju da se virus, jednom kada je ušao u rudare, “razvio” u SARS-CoV-2, “neobično patogeni koronavirus vrlo prilagođen ljudima”, te da su uzorci nekako ‘pobjegli’ iz laboratorija prošle godine, nakon čega je došlo do pandemije koronavirusa.

Iako su znanstvenici iz laboratorija u Wuhanu prikupili uzorke koronavirusa od šišmiša u istom rudniku, propustili su sve to povezati s događajima iz 2012. godine, rekao je Latham za The Post.

