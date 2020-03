KORONAVIRUS JE POGODIO I NAJPOZNATIJI SIMBOL ARGENTINSKE KULTURE: Tango više nema ista pravila, koliko je ovo tužno?

Makrina Anastasiadou and her partner 'El Morocho' dance after Argentina suspended tango classes and gatherings to prevent the spread of coronavirus, in Buenos Aires. More photos: https://t.co/yNsxar9hfr 📷 Matias Baglietto pic.twitter.com/QgdTZGkOvf

— Reuters Pictures (@reuterspictures) March 17, 2020