KORISTITE JEDNOKRATNU MASKU VIŠE PUTA? NEMOJTE VIŠE TO RADITI! Stručnjaci objasnili zašto takva praksa može biti vrlo opasna

Da bi bile učinkovite maske treba pravilno nositi. Osim platnenih, sve druge su jednokratne, uključujući i medicinske. Njih se, ovisno o vrsti, može koristiti nekoliko sati, a potom bi ih trebalo baciti u smeće

Zaštitne maske su u posljednje vrijeme postale glavni modni dodatak, ali i dio naše svakodnevice. No, mnogi ih nose tek na mjestima gdje je njihova upotreba obvezna, a one jednokratne koriste više puta.

“Nosimo masku samo kad moramo ili kad nam neko kaže da uđemo u trgovine”, kazala je za RTL Danas Jasna iz Splita.

‘Stavim je na sunce i koristim je još jedanput’

K tomu, kaže se u istom prilogu, mnogi građani i ne nose maske onako kako treba. Umjesto da pokrivaju i nos i usta, često se mogu vidjeti kako vise preko uha, ispod brade ili ih ljudi naprosto nose – oko lakta.

“Ne pazim ništa, u džepu je od košulje”, priznao je RTL-u Zoran iz Splita.

I dok su građani, čini se, usvojili pravilo da se nošene maske ne smiju dijeliti s drugima, kada je riječ o tome koliko često koriste istu masku baš se i ne možemo pohvaliti poštivanjem preporuka stručnjaka.

“Koristim je tri do četiri sata i onda kad dođem kući stavim je na sunce i koristim je još jedanput”, kaže Splićanka Vesela.

Iritira se koža lica, a mogu biti i izvor infekcije

Stav stručnjaka je jasan. Da bi bile učinkovite maske treba pravilno nositi. Osim platnenih, sve druge su jednokratne, uključujući i medicinske. Njih ovisno o vrsti možete koristiti nekoliko sati, a potom bi ih trebalo baciti u smeće.

“Šteta može biti u smislu da se iritira koža ispod maski, pogotovo sad kad su bile vrućine. A i u tome da one, ako se dodiruju i slično, mogu postati izvor infekcije”, kazala je RTL-u zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin. No, mnogi u to baš i ne vjeruju.

“Možeš i masku za ronjenje staviti, bez disaljke, pa će te šćapati. Nema tu pravila službe”, kaže jedan Splićanin za RTL.

Bez obzira na stav većine, ako se pravilno nose maske pomažu u sprječavanju zaraze.

