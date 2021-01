KONOBARICA SPASILA DJEČAKA (11) OD NASILNIH RODITELJA: Nakon što mu je pružila ovu ceduljicu, razmotalo se klupko horora

Ova konobarica spasila je 11-godišnjega dječaka od njegovih navodno nasilnih roditelja, pruživši mu u restoranu ceduljicu s pitanjem treba li pomoć. Flavaine Carvalho iz Orlanda u SAD-u radila je u restoranu “Mrs Potato” 1. siječnja kada je vidjela dječaka i dala mu poruku koja glasi: “Trebaš li pomoć?”

Majka dječaka Kristen Swann (31) i njegov očuh Timothy Wilson II (34) uhićeni su nakon incidenta. Wilson II uhićen je po jednoj točki zlostavljanja djece trećega stupnja, a pet dana kasnije ponovno je uhićen i optužen za višestruko teško zlostavljanje i zanemarivanje djeteta.

Swann je optužena prema dvjema točkama zanemarivanja djece. Govoreći o trenutku kada je odlučila intervenirati, gospođa Carvalho izjavila je kako je primijetila da nešto nije u redu kada su oba roditelja dobila hranu, a za svoje dijete ništa nisu naručili. Konobarica je dodala da joj je Wilson rekao kako će dječak, koji je imao modrice na rukama i licu, jesti kod kuće.

“Vidjela sam da je imao veliku ogrebotinu između obrva. Nekoliko minuta kasnije vidjela sam modricu i na sljepoočnici pa sam osjetila kako tu nešto stvarno nije u redu”, ispričala je Carvalho za medije.

Zatim je, tvrdi ona, prišla djetetu i potajno mu dala poruku, stojeći iza njega tako da je roditelji nisu mogli pročitati. Dječak joj je signalizirao kako doista treba pomoć.

U audioisječku poziva, koji je objavila policija, Carvalho se može čuti kako govori: “Jako sam zabrinuta i ne znam što da radim, možete li mi dati savjet? Što mogu učiniti? Dječak je s modricama i ne jede. Ostali jedu.”

