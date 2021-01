KONDOMI KAKVE ZNAMO OTIĆI ĆE U POVIJEST? ‘Eko-seksualci’ zabrinuti za okoliš, pazite koje alternative žele ‘progurati’

“Eko-seksualci” u Australiji zabrinuti zbog utjecaja kondoma na okoliš odbijaju koristiti ovu vrstu zaštite. Na ovaj su se radikalan potez odlučili jer je većina kondoma izrađena od nerazgradivih materijala i sadržava brojne kemikalije.

Poliuretanski kondomi nisu biorazgradivi niti se mogu reciklirati, ali još nije poznato koliko dugo treba kondomima od lateksa da se razgrade. Zanimljivo je da je odluka o izbjegavanju ove vrste zaštite povezana s nedavnim porastom spolno prenosivih infekcija u Novom Južnom Walesu.

Gonorrhea is becoming harder and in some cases impossible to treat with antibiotics, @WHO says https://t.co/tvveff4cya pic.twitter.com/JhjLGIjMn2

— CNN (@CNN) July 8, 2017