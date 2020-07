KONAČNO SMO DOČEKALI, SPOTIFY OD SUTRA I U HRVATSKOJ! Vodeća platforma za slušanje glazbe sada i kod nas

Spotify od utorka nudi besplatne usluge i pretplatu na 13 novih tržišta. Osim Hrvatske, tu su Rusija, Albanija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Kazahstan, Kosovo, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija, Slovenija i Ukrajina.

Spotify will be launch on July 15 !!

ARMYS FROM;

🇷🇺 Russia

🇸🇮 Slovenia

🇦🇱 Albania

🇽🇰 Kosovo

🇭🇷 Croatia

🇷🇸 Serbia

🇲🇰 Northern Macedonia

🇧🇦 BiH/ Bosnia & Herzegovina

Be ready to follow @BTS_twt acc and start streaming.https://t.co/cBCgvPOeTi

— BTS Global Charts⁷ (@BTSGlobalCharts) July 14, 2020