KOLIKO VISOKO JE MOGUĆE SKOČITI NA SVAKOM PLANETU? Provjerite u ovoj 3D simulaciji, koju su već pogledali milijuni

Planetarna tijela Sunčevog sustava razlikuju se od Zemlje po veličini i masi te po atmosferskom sastavu. Dosta je teško zamisliti gravitaciju ovih različitih svjetova, ali, srećom, netko je smislio vrlo kul način da to demonstrira.

Ekipa s portala Bright Side na Youtubeu je izradila sjajan video koji prikazuje razliku u visini koju biste mogli postići skakanjem na različitim planetima. Ova 3D simulacija dosad je pogledana više od sedam milijuna puta.

Pod pretpostavkom da na Zemlji možete skočiti pola metra, stjenoviti planeti dat će vam nešto bolji vjetar u leđa. Počevši bliže našem matičnom planetu, skakanje na Mjesecu lako bi vas podiglo 2,7 metara u zrak jer je njegova gravitacija oko 1/6 Zemljine težine.

Na Veneri možete skočiti malo više nego na Zemlji, jer je njezina gravitacija oko 91 posto Zemljine. Na Marsu se možete odraziti od tla do 1,2 metra, jer je njegova gravitacija niža za 62 posto, piše IFL Science.

Otprilike isto biste doživjeli i na Merkuru, a to bi vas moglo zbuniti. Merkur je mnogo sitniji i manje masivan od Marsa. Pa, zašto je njegov gravitacijski zalet tako snažan u usporedbi? Merkur je, naime, vrlo gust i to čini veliku razliku.

