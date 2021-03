Ljudsko tijelo odbacuje od 30.000 do 40.000 kožnih stanica po satu pa su pidžame poprilično prljave

Stručnjaci su otkrili koliko bismo često trebali prati pidžame i podatak će vas sigurno iznenaditi.

Donje rublje i čarape stavljamo na pranje nakon svakog nošenja, no pidžame u kojima odmaramo kod kuće i spavamo ne imaju isti tretman. No, ako razmislite koliko se prljavštine i ulja skuplja na njima, počet ćete ih drugačije gledati.

Stručnjaci iz tvrtke IceWear savjetuju da pidžame peremo svaka tri do četiri dana.

“Pidžame su jedina intimna odjeća koju nosimo više dana zaredom, a mnogi pidžamu odijevaju direktno na kožu, bez donjeg rublja. Zbog ove navike vaša pidžama tijekom šest do osam sati sna postaje savršeno leglo bakterija i drugih mikroba”, objasnila je Harpa Gretarsdóttir za Mirror.

Dodajte tome činjenicu da ljudsko tijelo odbaci između 30 i 40.000 stanica kože na sat, lako je zaključiti koliko su prljave.

Koliko često bismo trebali prati pidžame?

Gretarsdóttir preporučuje pranje pidžame nakon tri do četiri nošenja, no to razdoblje možete produžiti na pet do sedam noći ako se kupate ili tuširate prije spavanja.

Ako ste skloni noćnom znojenju ili imate masnu kožu, stručnjakinja savjetuje da pidžamu mijenjate i češće.

“Općeniti savjet koji bismo dali onima koji se češće znoje jest da pidžamu mijenjaju svaki drugi dan (ako ne i svakodnevno). To pomaže u sprječavanju mirisa i nakupljanja prljavštine, kao i pružanje čišćeg i svježijeg osjećaja prilikom sljedećeg oblačenja pidžame”, poručila je Gretarsdóttir.

Pidžame bi se trebale prati na 60 ili više stupnjeva kako bi se ubile sve bakterije. Međutim, ako preferirate hladno pranje koje odjeći može dati osjećaj mekoće, svakako dodajte proizvod za pranje rublja koji ubija 99,9 posto štetnih bakterija.

Zašto je važno često prati pidžame?

Pidžame su leglo mikroba i drugih potencijalno opasnih stvorenja i gljivica vidljivih samo pod mikroskopom.

Stručnjakinja tvrdi da redovito pranje sprječava širenje mikroba koji mogu doći u kontakt s ranama ili dovesti do pojave određenih bolesti, kao i izbijanje akni i drugih problema s kožom.