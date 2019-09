KOJE PIĆE JE NAJBOLJE ZA HIDRATACIJU KADA STE ŽEDNI? Da vam pomognemo: nije voda!

Nova studija tvrdi da obična voda nije najbolje piće za hidratizaciju tijela

Kad ste žedni koja pića su najbolja da ostanete hidratizirani? Naravno, uvijek možete posegnuti za čašom vode, međutim obična H20 nije napitak koji najbolje hidratizira tijelo, navodi se u studiji sa škotskog Sveučilišta St. Andrews koja je usporedila reakcije na hidrataciju s nekoliko različitih pića, piše CNN.

Istraživači su otkrili da iako voda, i obična i gazirana, odrađuje prilično dobar posao brze hidratacije tijela, pića koja imaju malo šećera, masti ili proteina čine još bolji posao pri dugotrajnijoj hidrataciji.

Dva čimbenika hidratacije

Razlog je povezan s načinom na koji naša tijela reagiraju na pića, rekao je Ronald Maughan, profesor s Medicinskog fakulteta u St. Andrewsu i autor studije. Jedan od čimbenika je i količina pića, tako da što više pijete, piće se brže prazni iz vašeg želuca i apsorbira u krvotok, gdje može razrijediti tjelesne tekućine i hidratizirati vas.

Drugi čimbenik koji utječe na to koliko dobro napitak hidriratizira odnosi se na sastav hranjivih sastojaka u piću. Primjerice, utvrđeno je da mlijeko čak bolje hidratizira od obične vode jer sadrži laktozu, nešto bjelančevina i nešto masnoće, što sve pomaže u usporavanju pražnjenja tekućine iz želuca i održavanju hidratacije tijekom dužeg vremenskog razdoblja.

Mlijeko sadrži i natrij koji djeluje poput spužve i zadržava se u vodi u tijelu pa se stvara manje urina. Isto se može reći za oralne rehidratacijske otopine koje se koriste za liječenje proljeva. Oni sadrže male količine šećera, kao i natrija i kalija, koji mogu također pomoći promicanju zadržavanja vode u tijelu.

“Ovo istraživanje nam potvrđuje puno toga što smo već znali. Elektroliti – poput natrija i kalija – doprinose boljoj hidrataciji, dok kalorije u pićima dovode do sporijeg pražnjenja želuca, a time i do sporijeg mokrenja,” rekla je Melissa Majumdar, nutricionistica, osobna trenerica i glasnogovornica neprofitne organizacije Academy of Nutrition and Dietetics koja nije bila uključena u studiju.

Voćni i gazirani sokovi

Pića s više koncentriranog šećera, poput voćnih sokova ili Cole, nisu nužno hidratizirajuća poput pića s nižim razinama šećera. U odnosu na običnu vodu, ta pića mogu provesti malo više vremena u želucu i sporije se isprazniti. Međutim, jednom kada ti napitci uđu u tanko crijevo, njihova visoka koncentracija šećera se razrjeđuje tijekom fiziološkog procesa koji se naziva osmoza. Ovaj postupak zapravo “izvlači” vodu iz tijela u tanko crijevo kako bi razrijedio šećere napitaka. Tehnički gledano, sve što je unutar crijeva je izvan vašeg tijela.

Sokovi ne samo da manje hidratiziraju, već posjeduju dodatne šećere i kalorije koji nas neće napuniti toliko koliko čvrsta hrana, objasnila je Majumdar. Ako trebate izabrati između soka i vode za hidrataciju, uvijek odaberite vodu. Uostalom, naši bubrezi i jetra ovise o vodi kako bismo se riješili toksina u tijelu, a voda također igra ključnu ulogu u održavanju elastičnosti i nježnosti kože.

“Ako ste žedni, tijelo će vam reći da pijete više”, rekao je Maughan. No, za sportaše koji ozbiljno treniraju u toplim uvjetima i jako se znoje, ili za nekoga na koga dugotrajni rad bez pića može utjecati na kognitivne funkcije, hidratacija postaje kritično pitanje.

Alkohol i kava

Alkohol djeluje kao diuretik, zbog čega češće mokrite. Kada je riječ o alkoholnim pićima, hidratacija ovisi o ukupnoj količini pića. “Pivo bi rezultiralo manjim gubitkom vode od whiskeyja jer pivom unosite više tekućine”, rekao je Maughan. “Jaka alkoholna pića će dehidrirat, razrijeđena alkoholna pića neće.”

Kada je u pitanju kava, hidratacija ovisi o količini kofeina. Prema Maughaninom istraživanju, obična kava s oko 80 miligrama kofeina hidratizirajuća je koliko i voda. Konzumacija više od 300 mg kofeina, ili otprilike 2-4 šalice kave, moglo bi vas dovesti do gubitka viška tekućine jer kofein izaziva blagi, kratkotrajni diuretski učinak. To će se vjerojatnije dogoditi nekome tko obično ne konzumira kofein, a može se nadoknaditi dodavanjem žlice ili dvije mlijeka u šalicu kave, piše CNN.