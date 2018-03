VRATIO SE KLEPETAN, RANIJE OD OČEKIVANOG: Malena ga dočekala raširenih krila, stižu novi potomci

Vokić će sad biti posebno zaposlen jer uskorpo stižu i novi potomci

Stjepan Vokić koji brine o Malenoj i Klepetanu nije očekivao da će rodan stići danas, s obzirom da je zadnjih godina znao prililno zakasniti.

‘Očekivao sam ga kroz koji dan, ali eto stigao je. Svi smo sretni, i Malena i ja, brojni prijatelji i znanci su me već zvali i pitali je li Klepetan stigao, vjerovao sam da će se to dogoditi ovih dana, pa me je ovo malo i iznenadilo, ali ugodno’, rekao je domar brodskovaroške škole na čijem krovu stoji gnijezdo.

Veseli doček

Malena je Klepetana, kaže Vokić, dočekala raširenih krila i veselim klepetanjem’, prenosi 24sata.



‘Istina, Klepetan kasni nekih 3 ili 4 dana nego u godinama dok je bio mlađi. Put je dug, više od 13.000 kilometara, treba to preletjeti i izbjeći brojne zamke. Zadnjih godina kašnjenja su bila i po tjedan, dva, pa ga i nisam danas očekivao, ali je najvažnije da je sretno stigao, da je opet tu i da se ova prelijepa priča nastavlja. Nitko sretniji od Malene i Klepetana, naravno i mene. Sreća i ljubav, nakon duge jeseni i zime, opet stanuje u našem dvorištu’, kaže Stjepan.

Stiže pomladak

Vokić će sad biti posebno zaposlen jer uskoro stižu i novi potomci.

‘Sada valja meni na posao, treba će skoro svakog dana na kanale i ribnjake po ribu, hrane će trebati više kada mlade rode kroz mjesec, dva dođu na svijet, zato se nadam pomoći donacijama dobrih ljudi. Opet će u gnijezdu Klepetana i Malene biti novih potomaka i svakodnevnog veselog klepetanja’, kaže Vokić.