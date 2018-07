KHM, JESTE LI PRIMIJETILI DA VAM LJETI PENIS NARASTE? Neki su skužili i povela se rasprava; urolog sve objasnio

‘E, to vam stvara dojam da su stvari veće nego inače’

Kada temperature dosegnu više od 30 stupnjeva, mnogi se bore s preživljavanjem na vrućini. Međutim, postoji jedna vrlo pozitivna strana ljeta, a utječe na muškarce. Naime, neki frajeri tvrde kako im penis izgleda veće kad je vani vruće. Taj su fenomen nazvali “ljetnim penisom”.

Rasprava na internetu

Kao dokaz se može uzeti jedna objava na Redditu, u kojoj je korisnik Guillermo97 pitao jesu li i drugi primijetili da im je penis veći ljeti, a manji zimi. “Je li itko skužio kako mu veličina varira tijekom godine? Ja znam da je moj veći i imam bolje erekcije ljeti, dok je zimi posve suprotno. Zašto je tako? Više vrućine znači bolju cirkulaciju ili što?”, napisao je, a mnogi su mu odgovorili i složili se s njegovom teorijom.

“Meni se to događa samo s jajima. Mislim, kad je vruće, objese se do koljena. Zimi se skupe i skroz su mala”, netko je komentirao. “Toplo vrijeme znači porast temperature općenito te povećanu ekspanziju. Ništa što zimi ne može postići topla kupka. Veličina u erekciji je uvijek ista”, drugi je ponudio nešto stručnije objašnjenje.

Postoji li ‘ljetni penis’?

Da, jednom zauvijek – ovaj fenomen doista postoji. Urolog Jamin Brahmbhatt objasnio je da temperatura može napraviti promjenu, ali ona nije sezonske prirode. “Ljeti i zimi vaš penis treba biti iste veličine. Kada je vani hladno, tijelo pokušava zadržati unutrašnju toplinu pa neke stvari uistinu mogu splasnuti. Krvne žile blizu kože skupljaju se kako bi toplina ostala unutra. Ipak, ova vrsta regulacije tjelesne temperature ne bi smjela utjecati na prosječnu veličinu vašeg penisa”, kazao je za Mirror.

“Kada je, pak, vani vruće, tijelo se pokušava riješiti vrućine znojenjem. Tada pijete i više tekućine, što u kombinaciji sa znojenjem dovodi do oticanja tijela i kože. E, to vam stvara dojam da su stvari veće nego inače. Drugim riječima, vaš penis ne raste stvarno, već promjena temperature samo utječe na način na koji on vama izgleda”, objasnio je Brahmbhatt.