KAŽU DA OVU POZU MOGU IZVESTI SAMO ŽENE: Frajeri pokušali dokazati suprotno, ali… Pogledajte kako su se ‘proslavili’

Sjećate li se onoga (ne)slavnog izazova koji je prije dvije godine vladao društvenim mrežama, a u kojemu se ekipa pokušavala uspraviti držeći stolac na prsima? Većinom je to polazilo za rukom ženama pa su sada ponovno izazvale suprotan spol – ovoga puta drugom pozom.

Treba se spustiti na koljena, staviti laktove na pod ispred sebe i rukama pridržavati bradu. Nakon toga, jednu ruku treba staviti iza leđa i pokušati ostati u istome položaju. Sudeći prema dosadašnjim snimkama, žene to odrade bez problema, dok muškarci završe padanjem na pod i udarcem u glavu.

Znanstvenik Jeremy Johnson dao je odgovor na pitanje kako je to moguće još kod prošloga izazova, a njegova teorija može se primijeniti i na ovaj novi.

“Ženama je centar mase bliži kukovima, dok je kod muškaraca postavljen nešto više. Kada se žene nagnu nad stolicu, njihova je masa centrirana iznad njihovih stopala, a kada se muškarci nagnu, njihova je masa centrirana iznad stolice”, objasnio je on.

