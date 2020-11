KATASTROFU ĆEMO TEŠKO IZBJEĆI: Gigantski ledenjak veličine manje države uskoro će udariti u – britanski otok?

Golem ledenjak veličine manje države, koji se odvojio od Antarktike, mogao bi udariti u britanski otok Južnu Georgiju i poremetiti način življenja divljih životinja koje ondje obitavaju i utjecati na brodske rute, piše Guardian.

Ledeni brijeg A-68A odlomio se od ledenjaka Larsen C na istočnom dijelu Antarktika još u srpnju 2017. godine i približno je iste veličine kao otok Južna Georgia prema kojemu se kreće. Dugačak je 150, a širok 48 kilometara. Za usporedbu, otok je dugačak 165 km, a širok 35 km.

Kada je ledenjak 2017. otplutao oko 1400 km prema sjeveru područjem poznatim kao “aleja ledenih santi” bio je dugačak oko 175 km i širok oko 50 km, dakle bio je veći od Luxembourga. Trenutačno je od Južne Georgije udaljen oko 500 km, što s obzirom na njegove dimenzije i nije tako daleko, upozorili su znanstvenici.

First hit by #Brexit, then by #Covid and now the UK will be hit by an #iceberg? What else do the Gods of Wrath have in mind for Albione Perfida? Giant Antarctic iceberg on collision course with British territory of South Georgia https://t.co/Cw3Xx19tSD

