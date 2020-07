KATASTROFIČNE PROGNOZE: Hrvatska će pasti na svega 1,62 milijuna stanovnika! Do 2100. broj ljudi na Zemlji će se prepoloviti…

Znanstvenici su zabilježili značajan pad nataliteta na globalnoj razini, što znači da bi gotovo svaka zemlja mogla imati značajno manji broj novorođene djece. Očekuje se da će 23 države, uključujući Španjolsku i Japan, do 2100. imati dvostruko manje stanovnika.

Za Hrvatsku je predviđanje još gore. Prema istraživanju koje je objavio ugledni znanstveni časopis “Lancet”, Hrvatska bi do 2100. godine mogla imati svega 1,62 milijuna stanovnika. Brojku od 4,28 milijuna iz 2017. nikad više nećemo doseći!

Stanovništvo će činiti starija populacija, što znači da ćemo imati isti broj osoba od 80 godina i onih od nekoliko mjeseci. Prosječan broj tek rođene djece svakim je danom u sve većem padu. Usporedbe radi, 1950. godine žene su u prosjeku rađale između četvero i petero djece.

Globalna stopa novorođene djece gotovo se prepolovila u 2017. godini, pokazala je studija Instituta za zdravstvenu metriku i evaluaciju Sveučilišta u Washingtonu. Njihovo je predviđanje da će ta stopa pasti ispod 1,7 do 2100 godine.

Do kraja stoljeća broj stanovnika vrtjet će se, kako znanstvenici tvrde, oko 8,8 milijardi.

“To je prilično velika stvar”, rekao je znanstvenik Christopher Murray za BBC. “Mislim da je nevjerojatno teško sve ovo procijeniti i prepoznati koliki je ovo problem – potrebna je hitna reorganizacija društva.”

The world is ill-prepared for the global crash in children being born which is set to have a "jaw-dropping" impact on societies, say researchers. pic.twitter.com/5Akjnp4mzT

— Mario Berisic 🦥 (@MarioBerky) July 15, 2020