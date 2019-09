KASTAV NESTRPLJIVO ČEKA ‘BELU NEDEJU’: Tri nezaboravna dana koja spajaju tradiciju, kulturu, gastronomiju i turizam

Kastav nestrpljivo čeka Belu nedeju, tri nezaboravna dana koja će tradicionalno spojiti tradiciju, kulturu, zabavu, gastronomiju, enologiju i turizam. Dani su to kada ulicama Kastva prošeće i do 80 000 posjetitelja uživajući u svemu onome što su organizatori priredili za njih, a

nemali je broj onih koji će do Kastva potegnuti ne samo iz raznih krajeva Hrvatske već i inozemstva. Već više od 600 godina prva je nedjelja u listopadu posebna za Kastav i njegove žitelje.

Slavlje domaćeg čovjeka

Sajam koji je tijekom povijesti prerastao u istinski spektakl u kojem svi uživaju uvijek je čuvao ono svoje izvorno – slavlje domaćeg čovjeka spojeno sa prezentacijom svojih proizvoda, uz nazdravljanje mladim vinom, kojega se posebno slavi i uvažava.

Ove godine posjetitelji će pohoditi “grad na brege” 5, 6 i 7. listopada kako bi uživali u svemu što je organizator dugo i pomno pripremao. Uz standardnu izložbu vina, Kastav će ponuditi brojne sadržaje, pa će publika tijekom tri dana manifestacije moći posjetiti Kuću Belice,

Speleogaleriju, umjetnički ateljei imat će posebne postave, a posebne izložbe održavat će se u Muzejskoj zbrici Kastavštine i crkvici Sv. Trojice.

Bogata gastro ponuda

Posjetitelji će moći uživati u bogatoj gastro ponudi, najmlađim posjetiteljima organiziran je njihov kutak, svi će se moći opskbriti autohtonim

proizvodima na brojnim štandovima, kao i robom široke potrošnje za svoje domaćinstvo, nabaviti legendarni suvenir manifestacije “petešića kemu se v rit puše”, a ono što je i najvažnije – kušati ovogodišnje mlado vino, kastavsku Belicu, ali i odlična vina koje nude domaći vinari. Tako će se, po prvi put, na poznatoj Lokvini održati “lokVINA” – festival domaćih vina na kojem će sudjelovati hrvatski vinari.

U bogatom programu koji će se odvijati cjelodnevno sudjelovat će brojne udruge, glazbenici, performeri, a večernji koncerti na više lokacija nadaleko su poznat brend i odaziv posjetitelja se broji u desecima tisuća. Naravno, kao i svake godine, organizator priprema i poneko

iznenađenje za svoje posjetitelje.

Očekuju se deseci tisuća posjetitelja

Organizatori, Grad Kastav i TZ Grada Kastva, i ove godine očekuju desetke tisuće posjetitelja, lijepo vrijeme i sve ono što ovu manifestaciju tradicionalno krasi i po čemu je poznata i van granica Lijepe naše. I pozivaju svih povijesnim stihovima “Bela nedeja, beli dan, homo doma na samanj, na samanj va Kastav…”. Vidimo se!