KAPELA KOD VARAŽDINA SKRIVA SCENE UŽASA: Grobovi grofova su otvoreni, razbijeni i devastirani

Posmrtni ostaci grofova Erdödy koji se nalaze u sarkofazima od obojenog mramora su razbijeni, a ljesovi kompletno devastirani

Grobna kapela grofova Erdödy koja se nalazi uz sam posjed Bajnski dvori u mjestu Gornje Ladanje kod Varaždina danas skriva scene potpune devastacije zaštićene hrvatske kulturne baštine o čemu, kako svjedoči ovaj užasan primjer, u praksi ne brine baš nitko.

Članak i fotografije preuzeti su sa portala Blaga & misterije temljem eksluzivnog sporazuma te je bilo kakvo daljnje prenošenje zabranjeno. Blaga & misterije najpopularnija su internet platforma koja bilježi i promiče kulturnu baštinu, narodne predaje, mitove i legende, zaboravljena mjesta, urbano istraživanje i manje poznate priče ovih prostora. Istraži Blaga & misterije!

Opljačkani grobovi

Posmrtni ostaci grofova Erdödy koji se nalaze u sarkofazima od obojenog mramora razbijeni su, a metalni ljesovi s ornamentima karakteristični za stil ukopa s prijelaza od 19. u 20. stoljeće su otvoreni, s vidljivim posmrtnim ostacima osoba koje su dok su živjele, bile poznate kao veliki mecene i zaštitnici cijelog kraja.

Grof i grofica gradili su škole, crkve i druge objekte, a danas zbog vandalizma i potpune nebrige odgovornih, njihove su kosti izložene elementima. Kod posjeta grobnoj kapeli Sv. Marije Čestohovske koja je sagrađena potkraj 19. stoljeća, istraživači Blaga & misterija prikupili su opsežnu foto i video-dokumentaciju te će u ovom članku biti prikazan samo njezin dio, s obzirom na činjenicu da ona prikazuje razmjene uništenja grobnih mjesta.

Kod ulaza u kapelu koja je u trenutku posjeta istraživača portala Blaga & misterije bila otvorena, ustanovljeno je kako su oba sarkofaga teško oštećena. U njima se pokapani grof Ivan Nepomuk III. (1794.-1879.) i supruga mu, grofica Terezija Erdödy Raczinski (1820.-1909.) U lijevom sarkofagu koji je potpuno razbijen još uvijek se nalazi otvoreni metalni lijes grofice Terezije Erdödy s vidljivim sadržajem.

Potraga za odgovorima

No čija je to odgovornost? Kako je moguće da se dogoditi situacija gdje je zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske toliko izloženo pljačkašima grobova, istraživači Blaga & misterija pokušat će odgovoriti pitanjima svim nadležnim institucijama ove zemlje i ustanoviti točan lanac odgovornosti koji je doveo do činjenica iznesenih u ovom članku.

Čitav tekst možete pročitati na portalu Blaga & misterije.