KAO, ŠTO BI MOGLO POĆI PO ZLU? Borba s klimatskim promjenama ne ide po planu pa se ozbiljno razmatra – blokiranje Sunca!

Američka Nacionalna akademija znanosti, inženjerstva i medicine (NASEM) pozvala je na uspostavu istraživačkog programa za ispitivanje potencijala solarnih geoinženjerskih rješenja za klimatsku krizu.

Iako akademija inzistira na tome da suzbijanje emisija stakleničkih plinova i dalje treba smatrati “prvom linijom obrane” od klimatskih promjena, kaže da bi neuspjeh u postizanju ovoga cilja mogao zahtijevati ekstremnije mjere za smanjenje sunčeve topline.

U novoobjavljenom izvješću NASEM objašnjava da se solarni geoinženjering “odnosi na pokušaje ublažavanja zagrijavanja povećanjem količine sunčeve svjetlosti koju atmosfera odbija natrag u svemir ili smanjenjem zarobljavanja odlazećeg toplinskog zračenja.”

Međutim, budući da će takav pristup vjerojatno stvoriti niz zasad nepoznatih nuspojava, akademija je pozvala SAD da uspostavi istraživački program kako bi se procijenio širi utjecaj tehnologija solarnog geoinženjeringa. Stoga je važno razumjeti da NASEM u ovoj fazi ne preporučuje da se takve intervencije primijene kao rješenje klimatskih promjena.

Umjesto toga, zatražio je početno ulaganje od 100 do 200 milijuna dolara za istraživanje prednosti i nedostataka solarnog geoinženjeringa, s ciljem da pomogne kreatorima politika da odluče hoće li uzeti u obzir ovu tehnologiju prilikom osmišljavanja budućih klimatskih strategija.

Blocking The Sun Could Help Prevent Climate Change But May Be Risky, Says New Reporthttps://t.co/C1eRKqCPqU pic.twitter.com/mRdpJWSypP

— IFLScience (@IFLScience) March 29, 2021