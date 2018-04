OVO ĆE BITI HIT FRIZURE SEZONE, EVO ŠTO ĆE HRVATICE NAJVIŠE NOSITI: Slavna stilistica otkrila što nas sve čeka u frizerskim salonima

Ovog vikenda održat će se jubilarno 15. izdanje Međunarodnog frizerskog festivala Hairstyle News festival 2018., na kojem će se svi zainteresirani posjetitelji imati prilike upoznati s najnovijim frizerskim trendovima i tehnikama, najpopularnijim bojama za kosu, inovativnim profesionalnim proizvodima i opremom za frizerske salone te vidjeti svoje frizerske uzore na pozornici

Kao najveća zvijezda ovogodišnjeg Hairstyle News festivala najavljena je Ilham Mestour, globalna kreativna direktorica za Keune Haircosmetics i jedna od najslavnijih hair stilistica, specijalizirana za high fashion kampanje i revije. Tijekom svoje dvadesetogodišnje karijere, Ilham je surađivala s najboljima iz showbusinessa, od svjetski poznatih modnih dizajnera do celebrityja, iznova pokazujući svoj neosporan talent. Tom prilikom postavili smo joj nekoliko pitanja:

1. Kako je započela vaša ljubav prema friziranju i stiliziranju kose?

Rođena sam u Maroku, gdje sam provela rano djetinjstvo i odmalena bila okružena prelijepim i snažnim ženama. U tamošnjoj kulturi bilo je posve uobičajeno da žene provode sate i sate tjedno u frizerskim salonima te brinu o svom izgledu. Tu je krenula moja ljubav prema zanatu, koja je s godinama postajala sve veća i jača.

2. Što najviše volite kod svog posla?

Najdraži mi je osjećaj koji postignem kod svojih klijentica, da se osjećaju dobro i samopouzdano u svojoj koži. Vjerujem da je kosa najvrjednija stvar koju žena posjeduje, a sa sjajnom i raskošnom frizurom ona se pretvara u istinsku divu.

3. Kako su izgledali vaši počeci rada u modnoj industriji?

S 14 godina preselila sam se u Nizozemsku radi školovanja. Nakon formalnog obrazovanja, odrađivala sam prakse i stjecala početničko iskustvo u raznim salonima. Potom sam jednog dana naišla na letak, na kojem su bili prikazani tečajevi za hair styling. Jedan od tečajeva posebno mi se svidio – fashion session hairstylist, za koji sam se naposljetku i odlučila. Tijekom trajanja tečaja naučila sam mnogo o radu u dinamičnoj modnoj industriji, posebice radu na svjetskim fashion week-ovima. Naprosto me oduševio taj glamurozni i blještavi svijet, stoga sam nakon završetka tečaja prišla učitelju i zamolila ga posao u njegovom salonu. Posao sam dobila, a tek kad sam prvi dan tamo došla raditi, shvatila sam da je riječ o Le Souk, jednom od najpoznatijih frizerskih salona u Nizozemskoj, koji je redovito pohodila čitava modna elita.

4. Danas ste glavna globalna kreativna direktorica za jedan od najpopularnijih hair brendova Keune, za koji osmišljavate i razvijate njihove popularne proizvode za oblikovanje i bojanje kose. Također, začetnica ste nekih od sjajnih Keune platformi i kampanji. Možete li nam reći nešto više o tome?

Keune je u posljednjih nekoliko godina iznjedrio zaista sjajne projekte. Jedan od njih je Street Salon, platforma koju uređujem s globalnom Keune Haircosmetics kolor direktoricom Marriet Gakes. Zajedno s međunarodnim timom streetstyle fotografa, prisutni smo na ulicama svjetskih modnih metropola, u neprestanoj potrazi za najnovijim stilovima, bojama i rezovima. Potom rekreiramo najbolje lookove i svakodnevno donosimo inspiraciju putem video i foto lekcija. Tu je potom i kampanja Beyond True Beauty – Lost in Perfection. Posvećena je avangardnom umjetničkom izražavanju u kojem, kada je riječ o inspiraciji za kosu, ne postoje granice. Radi se o putovanju tijekom kojeg stalno pokušavamo doći do savršenstva, iako živimo u nesavršenom svijetu. Ako imate hrabrosti prihvatiti izazov da budete više od onoga što se bili, izgubit ćete se u umjetnosti. Kada se to dogodi, bit ćete najbliže savršenstvu.

5. Koji biste savjet dali mladim frizerima, koji su početku svoje karijere?

Trud, rad i disciplina. Iako zvuči kao floskula, poručila bih im kako uspjeh ne dolazi preko noći. Potrebno je mnogo i naporno raditi kako bi bili što bolji u onome što rade. Jako je važno i vjerovati u svoje snove i ne odustajati od njih, bez obzira na okolnosti. Ukoliko imate strast, želju i volju za radom, nitko vam to neće moći odustati. Mnogo radim s mladim ljudima, prenosim im svoje znanje i dajem potreban savjet. Ipak, na njima svijet ostaje, zar ne?

6. Jeste li već bili u Hrvatskoj ili vam je ovo prvi put da dolazite?

Vjerovali ili ne, ovo je moj prvi dolazak u Hrvatsku i neopisivo sam sretna radi toga! Već godinama slušam o ljepotama vaše zemlje, sada ću napokon imati prilike uživo ju vidjeti. Nažalost, ostat ću tek nekoliko dana, tako da ću razgledati samo Zagreb, ali čim uhvatim malo vremena od obaveza, voljela bih se vratiti na ljeto i uživati u vašoj prekrasnoj obali.

7. Što sve možemo očekivati od vašeg nastupa na ovogodišnjem Hairstyle News festivalu 2018.?

Sve posjetitelje čeka jedan vrhunski modni i beauty spektakl, koji bi zaista bila šteta propustiti. Prikazat ćemo dvije mini revije – Street Salon i Beyond True Beauty, koje će obuhvatiti široku lepezu frizura, od krajnje ležernih i mladenačkih do onih glamuroznih i avangardnih. Prava poslastica podjednako za žene, ali i za muškarce. Nadam se da se vidimo u što većem broju!

Hairstyle News festival će se održati 7. i 8. 4. 2018. godine u zagrebačkom Plaza Event Centru. Pozivamo sve zainteresirane da budu dijelom ovog vrhunskog beauty spektakla, kao i jedinstvenu priliku vidjeti uživo sjajnu Ilham Mestour na djelu!