KAKVA MOĆNA AKCIJA: Ovaj će čovjek trčati od Splita do Tivta, jedan maraton svaki dan, kako bi skupio sredstva za djecu u KBC-u Split

Ova hvalevrijedna humanitarna akcija zamišljena je tako da zainteresirani donatori kupuju kilometre na ruti, minimalna cijena jednog kilometra je 100 kuna ili 15 eura, a na raspolaganju je ukupno 295 kilometara

Maraton – jedna od najtežih atletskih disciplina, svoje korijene vuče iz antičke legende prema kojoj je grčki vojnik Filipid trčao od Polja Maratona do Atene kako bi objavio pobjedu Grčke nad Perzijancima. U modernom maratonu kompletna trkačka dionica iznosi 42,195 kilometara, a splitski trkač na duge staze Kristijan Sindik sljedeći tjedan u četvrtak 4. veljače na svjetski dan borbe protiv raka, priprema se na jedinstveni pothvat, u sedam dana planira istrčati udaljenost od Splita do Tivta, čiji ekvivalent iznosi jedan maraton dnevno i sve to za plemeniti cilj skupljanja sredstva za odjel Dječje onkologije KBC Split.

Sama trka sastoji se od sedam dionica, počevši od starta na Marijanskim vratima u Splitu te postajama na kojima se postiže dnevni zacrtana ruta od 42 km. Na svakoj postaji je određeno noćenje kako bi se Kristijan i ostali trkači odmorili te skupili snage za sljedeći maraton, a one su redom: Ruskamen, Drašnica, Ploče, Ston, Orašac, Čilipi te veliko finale na rivi Pine u Tivtu.

„Kao bivši onkološki bolesnik znam koliko je teška borba protiv zloćudnih bolesti, a pogotovo je teško kada ste dijete i trebali bi ste se igrati, a ne ići na kemoterapije. Kao aktualni maratonac, imao sam potrebu učiniti nešto za dječji onkološki odjel KBC Splita i sve hrabre male junake koje se bore sa zloćudnim bolestima. Ova ideja je dugo kuhala u meni, a nedostatak sportskih aktivnosti s kojima se profesionalno bavim, omogućila mi je da realiziram ovaj projekt u ovoj godini“ izjavio je Kristijan Sindik, trkač i prvi čovjek Splitskog maratona.

Donatori kupuju kilometre na ruti

Ova hvalevrijedna humanitarna akcija zamišljena je tako da zainteresirani donatori kupuju kilometre na ruti, minimalna cijena jednog kilometra je 100 kuna ili 15 eura, a na raspolaganju je ukupno 295 kilometara. Svi zainteresirani sudionici ove akcije mogu donirati sredstva direktno uplatom na račun Dječje onkologije KBC-a Split na IBAN: HR1424070003106794371, otvoren u OTP banci d.d. Split.

Akciju trčanja prepoznali su drugi trkači, triatlonci i sportaši pa su se tako Kristijanu u njegovom naumu pridružili i tri poznata triatlonca: Rikardo Kuhar, Ante Bebić i Bruno Grgurević, a podršku će na startu dati i olimpijac Igor Boraska, te kapetan Hajduka Mijo Caktaš.

Službena utrka počinje u četvrtak 4. veljače 2021. godine u 7:00 sati na Marijanskim vratima, a ulazak u cilj očekuje se u srijedu 10.2.2021. na rivi Pine u Tivtu. Sve detalje i tijek akcije možete pratiti na Facebook stranici utrke Zlatna vrpca – 7 maratona u 7 dana.