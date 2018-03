KAKO SMO UNIŠTILI SVOJ PLANET: Smeće je došlo i do nekad netaknutog dijela Zemlje, u litri vode ima više od 200 čestica plastike

Mjesto koje je nekad bilo sinonim za čistu i netaknutu prirodu danas je ugroženo, baš kao i ostatak planeta.

Znanstvenici tvrde da je plastični otpad počeo gomilati i u donedavno netaknutoj divljini norveškog Arktika. Konkretno, zabrinuti su zbog velike koncentracija plastičnih mikročestica u ledu te tvrde da su te čestice našli posvuda u Arktiku. Norveški su ribari, shvatljivo, zabrinuti da njihova riba više neće biti na glasu kao netaknuta zagađenjem.

Većinu tamošnjeg plastičnog otpada čine ostaci odbačene ribolovne opreme. Zbog nekoliko desetljeća nepažljivo odbacivanja smeća, oceani će se oporavljati stotinama godina.

Problem je veći no što se misli

Norveški ministar okoliša kaže kako političari u prošlosti nisu shvaćali ozbiljnost ovog problema, a neka istraživanja ukazuju na to da je problem mnogo veći no što se vjeruje.



Studije pokazuju da je u samo litri arktičkog leda nalazi do 234 plastične mikročesticešto je mnogo više nego u litri vode iz otvorenog oceana. Kako se sada može vidjeti, te mikročestice narušavaju kvalitetu života zooplanktona, beskralješnjaka, riba i sisavaca.

Ribari jako dobro znaju što to znači, a znaju i znanstvenici koji se bave ovom temom. ‘Sedamdesetih godina smo u ribama nalazili jako malo plastike. 2013. godine kad smo zadnji put provjeravali, našli smo po 200 komada plastike u želucu jedne ribe. Ostale životinje, pa i one s kopna, primjerice sobovi, zapliću se u mreže koje izbaci more na obalu. Neki umiru jer ne mogu odbaciti rogove kako bi se izvukli iz mreže’, kaže jedan od autora studije Geir Wing Gabrielsen.

Ugrožene ribe, ali i stanovništvo

Dok je jug Norveške zagađen plastičnim otpadom iz domaćinstava, ovom arktičkom dijelu prijete upravo ostaci ribolovne opreme. No, ribolov je dio tamošnje tradicije već tisućama godina. ‘Ako postoji bilo kakva prijetnja ribama, onda je to i prijetnja našim životima. Imamo reputaciju i ne želimo je uništiti’, kaže voditelj jedne ribarice Jan Roger Lerbukt.

Iako su ribari počeli prelaziti na opremu koja se ne radi od plastike, šetnja obalom otkriva da je zagađenje itekakav problem. Ljudi vide slike savršeno čistog i netaknutog Arktika i odluče otići tamo, ali onda shvate stvarnost baš i nije poput slika koje su vidjeli u brošurama.

‘Ovo je uznemirujuće. Nigdje na svijetu nema mjesta koje nije pogođeno plastičnim zagađenjem. Moramo tome stati na kraj’, rekao je norveški ministar okoliša, Ola Elvestuen.