KAKO SLOŽITI JOŠ BOLJI SENDVIČ: Uz ova ključna pravila vaš sendvič će se pretvoriti u vrhunski gurmanski užitak

Mnogima od nas su sendviči bili prvo jelo koje smo naučili pripremati sami za sebe. Ipak su oni najjednostavnija i najsvestranija užina s bezbroj varijacija koje zadovoljavaju svako nepce i sve dijetalne potrebe.

Možemo se složiti da nema univerzalnog recepta za najbolji sendvič, ali ipak postoje neka pravila da on bude još bolji i ukusniji. Svi ih slažemo prema vlastitom ukusu, a uz ove savjete ćete pretvoriti običan sendvič u jako fini obrok. Pogledajte kako maksimizirati okuse i postići što uravnoteženiji i ukusniji sendvič.

Odabir kruha

Ako imate sjajan kruh, imat ćete i sjajan sendvič. Čak i ako imate kruh lošije kvalitete, možete mu popraviti okus. Jednostavno ga premažite maslacem i tostirajte. Dobit ćete hrskavi kruh koji će popraviti i strukturu sendviča.

Što se tiče odabira kruha, to zaista ovisi o osobnim preferencijama. Bilo da volite baguette, peciva, raženi ili bijeli kruh, najvažnije je da je vama ukusan. No na jednu karakteristiku kruha valja obratiti pozornost, a to je njegova hrskavost. Hrskava korica kruha je definitivno jedna od boljih komponenti sendviča, ali razmišljate o tome kako uravnotežiti tu teksturu s ostalima u sendviču. Primjerice, za vlažnije nadjeve i punjenja odaberite gusti i suhi kruh. Njegova hrskava kora će pomoći da nadjev ne iscuri van. Bez obzira kakav kruh preferirate, uvijek možete biti sigurni da ćete u Lidlovom bogatom pekarskom asortimanu pronaći svježi i topli kruh ili pecivo za sebe.

Povrće

Nakon dobrog kruha, sljedeće na listi je dobro povrće. Kupujte sezonsko povrće jer tako znate da dobivate namirnicu najbolje kvalitete. Nije bitno koje svježe povrće kupujete za sendvič, bitno je da ga operete prije konzumacije. Isperite ga mlazom hladne vode jer ga ona “vraća u život”. Nakon što je vaše povrće čisto i spremno, začinite ga. Malo soli i papra će svakom zalogaju dati poseban okus. Također, konzervirane i kisele zimnice poput krastavaca su izvrstan dodatak sendviču te odlična alternativa svježem povrću.

Namazi i umaci

Namazi za sendviče imaju puno važniju ulogu od pukog dodavanja okusa. Oni daju sočnost i kremastu strukturu vašem sendviču, a također štite kruh od previše vlage. Sloj maslaca ili majoneze na šniti kruha pomaže izolirati vodu iz vlažnijih sastojaka poput rajčice.

S umacima uvijek možete i eksperimentirati. Na izboru imate stotine raznih namaza i umaka, od jednostavne majoneze i senfa do zdravijih i egzotičnijih kombinacija pesta, tahinija, skute ili salse. Uvijek možete i poboljšati okus svoga namaza. Primjerice, majonezu možete lako aromatizirati dodavanjem začina po želji. Isprobajte kombinaciju s češnjakom ili curryjem, možda otkrijete nove omiljene okuse.

Meso i naresci

Gotovo bilo koji protein je prikladan za sendvič. Bilo da volite piletinu, sejtan ili šunkicu, profesionalci imaju trik koji će sendviču dati daleko više okusa. Tajna je naime u temperaturi posluživanja. Neki predlažu da se meso ili mesni naresci zagriju prije konzumacije jer kada povisimo temperaturu, iz mesa krenu izlaziti sokovi, i oni slatki i slani, te će dati vašem sendviču puniji okus. Čak i ako poslužujete “hladan sendvič”, pričekajte da dođe na sobnu temperature prije konzumacije. Ako koristite nareske, birajte one tanje rezane jer će se topiti u vašim ustima, a širok asortiman upravo takvih Pikok salama i kobasica potražite u Lidl trgovinama.

Sendvič bez raspadanja

Mrzite li i vi kad potrošite vrijeme pomno slažući sastojke u sendviču da bi se nakon dva zalogaja cijeli raspao? Vaš sendvič možda ima vrhunske sastojke, ali mu nedostaje trenja. Srećom, postoje trikovi koji vrlo jednostavno rješavaju taj problem. Nakon što na kruh namažete namaz, dodajte salatu. Reljefi na površini salate će bolje držati skliske sastojke poput rajčice ili krastavca koje možete složiti u sljedećem sloju. I to je to. Trebate samo naizmjenično slagati slojeve “glatkih” i “grubljih” sastojaka za čvrst sendvič.

I najvažniji savjet je da izradite sendvič koji odgovara vašem apetitu. Ne postoji pravilan način izrade sendviča i u tome stoji njegova čar. Ovi savjeti mogu dati smjernice pri odabiru ili slaganju namirnica, ali finalni rezultat je na vama. Najbolji sendvič je onaj koji se vama sviđa

