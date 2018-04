Kako sam nakon nekoliko godina negledanja televizije otkrila čari online video streaminga

Napokon imam vremena za sebe i uživam gledajući serije. Evo kako sam se navukla na Male laži, Igru prijestolja, Sluškinjine priče…

Više od 250 milijuna kućanstava u svijetu koristi online video streaming usluge, a svjetski stručnjaci kažu kako će se do kraja godine taj broj popeti na gotovo 300 milijuna. Streaming servisi sve više preuzimaju ulogu klasične televizije, donose najbolji sadržaj, a za godinu dvije, bez njih će malo tko moći. To je činjenica s kojom sam se suočila prije nego što sam nakon nekoliko godina minimalnog gledanja dobrog sadržaja zbog zatrpanosti raznim obvezama (ponajprije majčinskim) napokon odlučila nadoknaditi propušteno. Djeca su dovoljno odrasla da ponovno imam vremena za sebe pa sam odlučila na mjesec dana testirati HBO GO. U tom je razdoblju usluga besplatna, pa sam pomislila: “Zašto ne, napokon ću i ja pogledati serije i filmove o kojima moje prijateljice pričaju već mjesecima”.

Više od 4600 sati sadržaja, 200 serija, 750 filmova…



Što me dočekalo? Fenomenalan izbor filmova, serija i dokumentaraca vrhunske produkcije. Brojke ponude HBO GO-a su doista impozantne: 4600 sati sadržaja, 200 serija, 4000 epizoda serija, 750 filmova, 150 crtića i serija za djecu te 250 dokumentaraca. HBO GO vrvi ekskluzivama, ali i probranim naslovima za one istančanijeg filmskog ukusa. Premijere blockbustera i filmski klasici studija Warner Brothers, Disney, Twentieth Century Fox, Sony Pictures, Paramount, samo su dio onoga što se nudi. Sav sadržaj je preveden, a odabrane HBO serije dostupne su u isto vrijeme kad i u SAD-u.

Čime se oduševila zaposlena mama

Kako su mi klinci napokon u fazi da sami pišu zadaće, a nakon zadaća se igraju sa svojim društvom (ili gledaju svoje omiljene serije i filmove), napokon sam odlučila pogledati sve ono što sam propustila. Lista je podugačka, a serije Male laži, Igra prijestolja i Sluškinjine priče su mi na vrhu liste. Male laži sam odabrala jer volim crni humor, a ova crnohumorna drama smještena u kalifornijski Monterey, koja započinje sumnjivim ubojstvom na dobrotvornoj predstavi u osnovnoj školi, savršena je za moj filmski ukus. Tračevi, suparništvo i intrige definiraju Male laži u kojima me uz zaplet “kupila” i odlična glumačka postava predvođena Nicole Kidman, Reese Witherspoon i Zoe Krawitz.

Paralelno gledam i novu sezonu Sluškinjine priče i Igru prijestolja. Zašto? Zato što već godinu dana od svojih prijateljica slušam kako negledajući Sluškinjine priče propuštam vrlo mnogo. O čemu je riječ? U distopijskoj budućnosti, Sjedinjene Američke Države postale su totalitaran Gilead, gdje žene nemaju prava. Offred je jedna od rijetkih preostalih plodnih žena, primorana raditi kao sluškinja u kućanstvu Zapovjednika, gdje mora preživjeti njegove spletke, spletke njegove okrutne supruge i drugih sluškinja, a glavni joj je cilj pronaći kćer koju je izgubila prilikom propalog pokušaja bijega u Kanadu. O Igrama prijestolja neću previše. Kultna serija koja je doista spektakl za čula! Gledatelja jednostavno odvede u neki drugi, čaroban i surov svijet ispreplićući likove i radnju baš onako kako bih i ja voljela da imam talent…

Odličan program za djecu, ali i njega

Kao mamu dvoje mlađih klinaca, apsolutno me oduševio HBO GO KIDS, posebna kategorija namijenjena klincima svih uzrasta. Disney premijere i klasici, Pixarovi briljanti, hrpa crtića drugih studija, dječje animirane serije te serije za nešto starije klince, oduševili su i mene, ali i moje klince. Oni naravno sve znaju što je “in” i hit im je serija o paru blizanaca superheroja Thundermani (jer su se valjda poistovjetili s onim što se prolazi u školi i kroz odrastanje), a ja sam uživala gledajući ponovno Ljepoticu i zvijer, Petra Pana, Princezine dnevnike… Moja snažnija polovica pak, kada ne prati sport, gleda Westworld. Kaže da su mu zbivanja u futurističkom fantastičnom parku poznatom kao Westworld znatno uzbudljivija i zanimljivija nego u Igri prijestolja. Čini se da će serija i na moju listu….

Testirala sam i navukla se totalno…

Isprobala sam i stvarno je jednostavno. HBO GO uslugu za početak sam koristila mjesec dana sasvim besplatno, bez ugovorne obveze, i uživala u odličnim serijama i filmovima (i navukla se totalno). Usluga je dostupna za Apple i PC računala, Samsung Smart TV, Apple TV (4 gen. i stariji), Playstation 3 i 4, iOS i Android mobilne uređaje i tablete, Chromecast te se može gledati na bilo kojem omiljenom uređaju kad god poželite. Moguće je aktivirati pet uređaja, a istodobno su moguća dva streama što znači da cijela obitelj može koristiti i gledati što želi! Nema više svađanja, kaže on – napokon se možemo dogovoriti oko daljinskog upravljača. :)

