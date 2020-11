KAKO NAM JE UOPĆE PROMAKLA? Otkrivena sasvim nova vrsta majmuna, a već je na rubu izumiranja

Nova vrsta majmuna, koju čini tek nekoliko stotina primjeraka dugačkih između 50 i 60 cm, otkrivena je u Burmi, objavili su u srijedu istraživači koji stoje iza ovoga jedinstvenog otkrića. Primate su, nakon dugog istraživanja identificirali znanstvenici Njemačkog centra za primate (DPZ) i nevladine udruge Fauna and Flora International (FFI), a nadjenuli su im naziv Popa langur.

Riječ je o primatima iz porodice ‘langura’ ili Trachypithecusa, što je njihovo znanstveno ime, endemskih majmuna indijskog podkontinenta i jugoistočne Azije, nazvanih po planini Popi, svetome mjestu podignutom na mjestu drevnoga vulkana u središnjem Mjanmaru.

Scientists have discovered the Popa langur – a new primate species in the jungles of Myanmar that is critical endangered. @jessieyeung8 has the story. https://t.co/631WMB8elf

U tom su području znanstvenici otkrili najveću grupu ove vrste, preciznije stotinjak jedinki. Identificirane su još tri skupine “Trachypithecus popa”, a i njihovo je stanište u središnjem Mjanmaru i čini ih sveukupno između 200 i 250 jedinki.

“Tek smo ih otkrili, a već možemo reći da je Popa langur na rubu izumiranja”, upozorio je jedan od istraživača FFI-ja, Frank Momberg.

Specifičnost nove vrste primata potvrđena je usporedbom DNK uzetog iz izmeta različitih populacija Trachypithecusa, divljih ili onih u zatočeništvu, s DNK-om povijesnih primjeraka koji se čuvaju u britanskim, njemačkim, američkim i singapurskim muzejima.

PA OVO JE SVE! Rusi kažu da će britansko cjepivo ljude pretvoriti u majmune, pogledajte ove fotke

Alarmingly, this newly described langur is already staring extinction in the face.

The biggest population (around 100) can be found in the vicinity of Mount Popa, an extinct volcano and pilgrimage site which provides a vital sanctuary for wildlife 🌋@NHM_London | @DPZ_eu

— Fauna & Flora Int. (@FaunaFloraInt) November 11, 2020