KAKO LIJEČITI COVID KOD KUĆE? Evo nekoliko stvari koje biste trebali imati pri ruci za brži oporavak; Pomaže i – puhanje balona

Za što brže i bolje liječenje koronavirusa kod kuće potrebno je imati imati vitamine C i D, paracetamole, sprej za vlaženje nosa, sirup protiv suhog kašlja, dodatke prehrani za podizanje imuniteta, a nije naodmet ni puhati balone ili ležati na trbuhu

U nepreglednoj hrpi informacija, brojki i analiza o stanju epidemije koronavirusa kojima smo bombardirani svakog dana, teško je dobiti osnovne, ali možda i najbitnije informacije koje bi nam mogle zatrebati. Jedna od njih je i liječenje od zaraze kod kuće. Naime, bolnice primaju samo najteže pacijente, dok se velika većina zaraženih mora liječiti u kućnoj izolaciji, pri čemu im uglavnom pomažu liječnici obiteljske medicine. Građani po savjete često idu i u ljekarne, kad odlaze po lijekove za svoje oboljele ukućane.

“Primjećujemo pojačan dolazak ljudi koji je uvjetovan sa sve više oboljelih od koronavirusa. Najčešće dolaze ukućani, dolaze po preparate za snižavanje temperature, sirupe protiv kašlja, druge preparate, tu su vitamini C i D, traže i cink, znači sve za jačanje imuniteta”, rekla je magistra farmacije Lidija Grđan za RTL Direkt.

Iako o koronavirusu svakodnevno čitaju, slušaju ili vide u medijima, građani shvate da zapravo malo o njemu znaju tek kad obole. “Ima svakakvih dogodovština u ordinaciji. Meni je najsimpatičnije kad nazovu, da ne diskriminiram, ali moram napomenuti da više muški zovu. ‘Evo izmjerio sam temperaturu 37,2. Jel’ to COVID? Moram li u bolnicu?’ Neznanje postoji neovisno o doktorima i medijima koji stalno ponavljaju”, rekla je liječnica obiteljske medicine Mirela Marković, pa otkrila što čini u takvim situacijama: “Prvo im kažem da se smire, panika je najgori neprijatelj. Mirovanje svakako, tekućina litra do dvije, znači ne dvije čaše vode na dan samo. Otopina za ispiranje nosa, to je bitno za sluznicu.”

I puhanje balona pomaže

Dakle, u kućnoj ljekarni bilo bi dobro imati vitamine C i D, paracetamole za skidanje temperature, sprej za vlaženje nosa, sirup protiv suhog kašlja i dodatke prehrani za podizanje imuniteta. Za izbjegavanje bolnice mogu poslužiti i neke jednostavne vježbe, poput puhanja balona.

“Imao sam citokinsku oluju i organizam je počeo otkazivati, bio sam pred respiratorom. Vježbe koje pokazujem je puhanje balona jer ventiliraju pluća i ležanje na trbuhu, jer se trako oslobađa dio pluća koji se najmanje gibaju i zbog čega bi do tog zraka moglo doći do dodatne infekcije”, poručio je ličko-senjski župan Darko Milinović, a njegove riječi poručuje i pulmolog Saša Srića, koji je također prebolio zarazu: “Od usporenog i dubokog disanja, uz disanje kojim opuštamo prsni koš, širenje ramena, širenje prsnog koša, pa i to napuhivanje balona ima logiku. Vrlo je bitno da pacijenti mijenjaju položaj tijela s s boka na bok i na trbuh, definitivno se pokazalo da rasterećuje upalu.”

Učinkoviti lijekovi

Kad COVID-19 poprimi teži oblik, to gotovo uvijek podrazumijeva i tešku upalu pluća. Tada zaražena osoba odlazi u bolnicu, gdje je liječnici tretiraju remdesivirom ili kortikosteroidima. “Ti su se lijekovi pokazali učinkovitima i zasad su jedini na tržištu koje primjenjujemo. To su sve lijekovi koji su namijenjeni pacijentima koji su u bolnici. Oni s blažom slikom, oni nisu razvili upalu pluća tako da su tu i dalje simptomatske mjere”, rekao je Srića.

No, radi se o ozbiljnim lijekovima koje nitko ne bi trebao uzimati na svoju ruku. Lakše je čuvati imunitet, dobro spavati, piti puno tekućine i vježbati pluća kako bi se izbjegla zaraza koronavirusom.

