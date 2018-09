KAKO JE TO BITI MILIJARDER? Ovo je detaljan popis svega što biste mogli kupiti i osjećat ćete se jako siromašno

‘Ako biste odlučili kupiti 50 palača, 12 sportskih automobila, jahtu, zrakoplov, umjetnička djela i slično i sve to zapalili, još uvijek biste imali dovoljno gotovine da nikad u životu ne morate raditi’

Koliko se god trudili ne biti materijalist, sigurno vam je barem jednom u životu prošlo kroz glavu – kako bi bilo da sam milijarder? OK, ne može baš svatko postati jednim od najbogatijih ljudi na svijetu, ali bome ne može ni zamisliti što znači imati toliko novca. Ljudi obično percipiraju milijardu kao tek nešto više od milijuna. Korisnik Tumblra The Last Meme Era vrlo je slikovito objasnio što sve možete kupiti ako jednoga dana postanete milijarder.

“Ljudi nemaju pojma što znači milijarda dolara u praksi. Obično o tom iznosu misle kao o nebuloznoj hrpi novca umjesto da razmišljaju što se konkretno za njega može kupiti. Ali to je razumljivo jer milijardu nečega je uopće teško vizualizirati. Zato ću vam ja sve to malo približiti. OK, zamislite da imate milijardu dolara. Što možete kupiti?”, napisao je korisnik u uvodu, a zatim počeo nabrajati.

50 luksuznih palača

“Ovo je mega palača s Imaxom, kuglanom i spa tretmanom. Cijena joj je otprilike 4,6 milijuna dolara. Kupit ćemo po jednu u svakoj europskoj zemlji. To je 50 ovakvih palača u vašem vlasništvu. Pa, kako ćete putovati između svih tih domova?”

12 najbržih sportskih auta

“Ovo je Bugatti Veyron Super Sport, najbrži legalan ulični automobil na svijetu. Stoji oko 2,5 milijuna dolara. Kupit ćemo 12 komada, znate, za slučaj da neke od njih slupate u utrkama. Ali možda je sportski automobil ipak prespor za vas.”

Privatni zrakoplov

“Ovo je Embraer Lineage 1000, privatni avion u koji stane 19 putnika. Kupit ćemo ga za 53 milijuna dolara.”

Ogromna jahta

“Što kažete na brod? Tatoosh je privatna jahta od 92 kvadrata, što znači da je dulja od nogometnog stadiona. Kupit ćemo je za 369 milijuna dolara.”

Najskuplje umjetnine

“Volite li umjetnost? Hajdemo iz zabave kupiti Monetovu najskuplju sliku (90 milijuna dolara), Van Goghovu najskuplju sliku (151 milijun dolara) i ovu lubanju, koja je napravljena od 8601 dijamanta i vrijedi 65 milijuna dolara.”

Ostaje još 12 milijuna

“Sada kada smo obavili ovaj apsurdan šoping, koliko nam je novca ostalo? Oko 12 milijuna dolara, što je daleko više od onoga što prosječan Amerikanac s diplomom može zaraditi tijekom života (1,8 milijuna dolara). Drugim riječima, ako biste iz nekog razloga odlučili kupiti 50 palača, 12 sportskih automobila, jahtu, zrakoplov, umjetnička djela i slično i sve to zapalili, još uvijek biste imali dovoljno gotovine da nikad u životu ne morate raditi. To znači biti milijarder!”