KAKO JE SAMO USPIO? Frajer si je nagurao 60 cm dug punjač za mobitel u – penis! Ali pazite što je rekao liječnicima

Pacijent iz Indije, koji je 60 centimetara dug punjač za mobitel ugurao u penis radi seksualnoga zadovoljstva, šokirao je liječnike kada je došao u bolnicu s jakim bolovima u trbuhu. Međutim, bilo ga je sram reći istinu pa je pokušao prevariti liječnike rekavši kako je punjač zapravo – progutao (naravno, slučajno jer – kako drugačije?!).

To je liječnike navelo na pretrage bez cilja, sve dok ga nisu snimili rendgenom na operacijskom stolu. Tada je postalo jasno da se žica nalazi u mokraćnom mjehuru 30-godišnjaka.

“Pacijent nam je došao s jakim bolovima u trbuhu i rekao da je zabunom ‘konzumirao’ kabel. Ispitali smo njegovu stolicu i obavili endoskopiju, ali nismo ga uspjeli pronaći. Kada smo ga operirali, u njegovu gastrointestinalnom traktu nije bilo ničega”, izjavio je liječnik za Mirror.

Man ‘sticks phone charger up penis' – but tells doctors he swallowed it https://t.co/5rZ7CRYRp9 pic.twitter.com/wGHSz4sJYa

Tek se kasnije ispostavilo da je čovjeku bilo neugodno jer inače ima naviku gurati kabele i druge predmete u penis radi seksualnoga užitka.

INJEKCIJA U SPOLOVILO NE ZVUČI PRIMAMLJIVO? Htjeli vi to ili ne, prva muška kontracepcija konačno je spremna!

“To je vrsta masturbacije koja se naziva uretralno sondiranje, a označava ubacivanje predmeta ili tekućine u mokraćnu cijev”, objasnio je kirurg. “Čovjek je u bolnicu došao čak pet dana nakon što je umetnuo taj kabel u mokraćnu cijev. Više puta nam je rekao da ga je unio kroz usta i nikada ne bismo pomislili da odrasla osoba može lagati o nečemu takvom.”

Man ‘rams phone charger up his PENIS during solo sex game leaving it stuck in his bladder’https://t.co/6OzeS6S6f8 pic.twitter.com/ayjB7PBPR2

— The Scottish Sun (@ScottishSun) June 6, 2020