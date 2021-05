KAKO JE RADITI ZA ELONA MUSKA: Procurio njegov mail zaposlenicima sa 7 jasnih smjernica – koje možemo primijeniti svi

Milijarder i poduzetnik ne voli sastanke, birokraciju, hijerarhiju i bilo koji sustav koji ometa neposrednu komunikaciju

Elon Musk, izvršni direktor tvrtki Tesla i SpaceX, izuzetno je produktivan. Nedavno je Teslinim zaposlenicima rekao da prelaze na ambiciozne smjene 24/7 kako bi pokrenuli proizvodnju Modela 3.

U pismu kojim je najavio promjene, Musk je zaposlenicima popisao vlastite savjete za produktivnost, piše IFLScience. Iz njih je jasno zaključiti da milijarder i poduzetnik ne voli sastanke, birokraciju, hijerarhiju i bilo koji sustav koji ometa neposrednu komunikaciju. Preferira da njegovi zaposlenici primjenjuju zdrav razum na konkretan zadatak.

Poručio im je da ga obavijeste ako imaju bilo kakve ideje za poboljšanje i učinkovitiji rad u Tesli. Sljedećih sedam savjeta za produktivnost Musk je ponudio u svom e-mailu.

Veliki sastanci su gubitak vremena

“Često sastančenje šteti velikim tvrtkama i s vremenom se pogoršava. Riješite se svih velikih sastanaka, osim ako niste sigurni da su korisni svim sudionicima. Čak i u tom slučaju pobrinite se da budu vrlo kratki”, smatra jedan od najbogatijih ljudi na svijetu.

Sastanci bi trebali biti rijetki, osim kod hitnih slučajeva

“Riješite se čestih sastanaka, osim ako se ne bave izuzetno hitnom temom. Učestalost sastanaka trebala bi brzo opasti kada se taj problem riješi”, dodao je.

Ako ne trebate biti na sastanku, otiđite

“Otiđite sa sastanka ili prekinite poziv čim postane očito da mu ne doprinosite. Nije bezobrazno otići, nepristojno je nekoga natjerati da ostane i potrati svoje vrijeme”, riječi su Elona Muska.

Izbjegavajte zbunjujući žargon

“Ne upotrebljavajte kratice ili besmislene riječi za stvari, softver ili procese u Tesli. Općenito, sve što zahtijeva objašnjenje koči komunikaciju. Ne želimo da ljudi moraju pamtiti pojmovnik samo da bi funkcionirali u Tesli”, poručio je.

Ne dopustite da hijerarhija utječe na učinkovitost

“Komunikacija bi trebala ići najkraćim putem koji je potreban da bi se posao obavio, a ne po ‘zapovjednom lancu’. Svaki upravitelj koji pokuša uvesti takvu komunikacijsku mrežu uskoro će raditi negdje drugdje”, napisao je Musk.

Ako trebate stupiti u kontakt s nekim, učinite to izravno

“Glavni izvor problema je loša komunikacija između odjela. Način da se to riješi je omogućavanje slobodnog protoka informacija između svih razina. Ako netko mora razgovarati sa svojim nadređenim koji se mora obratiti direktoru, a on potpredsjedniku, a on drugom potpredsjedniku, a on direktoru, a on menadžeru, a on osobi koja zapravo obavlja posao, tada će se dogoditi pogreške. Zaposlenicima mora biti u redu razgovarati izravno s nekim i ostvariti cilj”, smatra milijarder.

Ne gubite vrijeme slijedeći glupa pravila

“Neka vam zdrav razum uvijek bude vodič. Ako je poštivanje ‘pravila tvrtke’ očito neprimjenjivo u određenoj situaciji, tada bi se pravilo trebalo promijeniti”, zaključio je Musk.