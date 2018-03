KAKO DOBITI POSAO KOJI ŽELITE? Jedna direktorica ima savjete zbog kojh ćete rasturiti na sljedećem razgovoru

Ako ste do sad bezuspješno tragali za poslom, možda bi vam ovo moglo pomoći.

Već mjesecima šaljete molbe za posao, ali bezuspješno? Svaka odbijenica (ako uopće stigne) novi je udarac te čovjek lako može izgubiti entuzijazam koji ga tjera naprijed. Osnivačica i direktorica tvrtke WAH Nails i stranice beautystack.com, Sharmadean Reid, smatra kako je potraga za poslom vrlo slična potrazi za partnerom te da ćete savršen posao naći u pravom trenutku na pravom mjestu.

‘Poslodavci danas žele nekog lojalnog, nekoga tko će biti predan tvrtki i nekoga tko zaista, zaista želi taj posao. Ako se javljate za posao u maloj tvrtki, ključno je da imate potrebno iskustvo u toj industriji. Prvih šest godina sam vodila tvrtku WAH misleći da mogu zaposliti ljude iz drugih industrija i naučiti ih potrebnom znanju iz beauty industrije. To možda može funkcionirati u velikim tvrtkama koje imaju sredstva za edukacije, ali nama to nikad nije upalilo. Poslodavac bi mogao bi zdvojan upravo zbog toga koliko će vremena i sredstava morati uložiti u to da vas educira o industriji. S time se možete boriti na dva načina – ili ćete se sami obrazovati o industriji ili ćete poslodavcu dokazati da ste uporni i da iznimno brzo učite’, kaže Sharmadean Reid.

A što napraviti prije razgovora za posao? Kako se pripremiti na najbolji mogući način?



Iako na to postoji niz odgovora od niza stručnjaka, osnivačica tvrtke WAH Nails kaže kako je jedna stvar ipak ključna.

‘Jako se dobro informirajte o tvrtki u koju idete na razgovor. Tako ćete ih uspjeti zadiviti svojim konkretnim znanjem o tome što rade i koja im je misija. Zadvite ih i nekim svojim idejama. Ako ipak ne dobijete posao, pitajte ih za povratne informacija kako biste znali što nije bilo u redu i koje vam kvalifikacije nedostaju. Tako ćete biti spremni kad se sličan posao ponovno pojavi. Vidjet će da ste fokusirani, strastveni i spremni napraviti štogod je potrebno’, dodaje Sharmadean Reid za Guardian.