KAKO BITI SRETNIJI TIJEKOM PANDEMIJE COVIDA: Znanost dokazuje – ovakve stvari sada nam mogu biti od životne važnosti

Ne, nije sve tako crno. Na Net.hr-u ćemo vam redovito donositi pozitivne vijesti iz Hrvatske i svijeta.

Budući da cjepiva za COVID-19 još nema, mjere socijalnog distanciranja i izolacije trenutno su jedini lijek protiv širenja ubojitog virusa. No, upravo su druženja, zagrljaji i susreti s najbližima najdjelotvorniji u smanjenju napetosti i stresa kojima smo izloženi. Već 50 godina istraživanja pokazuju da redoviti socijalni kontakti smanjuju simptome anksioznosti pa čak i fizičku bol, piše goodnewsnetwork.

Pomaganje drugima smanjuje osjećaj boli

U meta-analizi koja je temeljna na istraživanju dugom pet desetljeća, znanstvenici su došli do zaključka da nas smijanje i gledanje drugih kako se smiju čini sretnijima. U jednom drugom pilot-istraživanju potvrđeno je da altruistične radnje, poput pomaganja susjedima i strancima te doniranje krvi mogu smanjiti osjećaj boli. The Washington Post piše da su i našli preci znali za timski rad i društvena okupljanja. Evoluirali smo milijune godina kako bismo bili bliže ljudima koje volimo, slušali ih, grlili i zajedno obavljali zadatke. Kad smo izolirani od ljudi, u našem mozgu dolazi do hormonalnih promjena koje nas pripremaju za opasnost. Podiže se razina noradrenalina, koji se povezuje s borbom te dolazi do upale u organizmu. Upala pomaže zacijeliti rane, ali i pogoršava simptome anksioznosti i depresije.

Međutim, kad smo sami i izolirani, to ne znači da smo u nemilosti biologije. Štoviše, od toga možemo imati i koristi. Znanstvenici sa Sveučilišta u Arizoni otkrili su, na temelju istraživanja kojemu su podvrgnuli 102 osobe, da samo razmišljanje o romantičnim partnerima smanjuje simptome stresa, anksioznosti, ali osjećaj tuge. Učinak je jednak kao da je ta osoba prisutna!

Blagotvorni učinak socijalne interakcije

Broj žrtava koje je COVID-19 uzeo u SAD-u, posebno u New Yorku, usporediv je s onim tijekom Drugog svjetskog rata ili napada 11. rujna. Tim Dilton, bivši turistički pratitelj u New Yorku i poznati stand-up komičar, primijetio je razlike između tih stradanja koje je objasnio u jednoj epizodi svoje emisije “Tim Dilton Show”. “Mogli ste biti zajedno, grliti jedni druge, ljubiti druge u obraz…Mogli ste jesti muffine od bundeve i raspravljati o tome koliko ćemo bombi baciti na neprijatelje”.

Međutim, pandemija ograničava te normalne oblike mentalnog jačanja u trenutku kad su nam najpotrebniji. “2 metra nikada se nisu činila daljima”, rekla je Sarah Kaplan u svom tekstu za The Post.

U skoro svim slučajevima dokazano je da pozitivna socijalna interakcija, čak i u udaljenim oblicima poput imaginacije, ima značajan utjecaj na naše zdravlje i dobrobit. Kad vidite nešto što vas oneraspoloži, pokušajte nazvati prijatelja i reći mu koliko vam znači. Studija je pokazala da izražavanje zahvalnosti, bilo za prisutnost neke osobe ili za poklon, kao i slušanje riječi zahvale od drugih, može potaknuti blagotvorne neurološke promjene koje doprinose boljem mentalnom zdravlju za obje strane. U vrijeme kad su nam zabranjeni socijalni kontakti, nikad nije bilo važnije reći drugome da ga volimo i da nam nedostaje.

