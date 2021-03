KAD VAM ŽIVOT KONTROLIRA – MOBITEL: ‘Dnevno sam do 11 sati na njemu. Pate mi posao i društveni život, ali ne mogu si pomoći’

“Bok, ja sam Liam Halewood i ovisan sam o svome mobitelu.” Ovo je iskreno priznanje bivše zvijezde reality televizije, koja provodi do 11 sati svakoga dana listajući po svome iPhoneu 10.

Liam, koji radi kao njegovatelj, kaže da je njegova ovisnost došla do točke u kojoj doslovno kontrolira njegov život. Odlučio je progovoriti nakon što ga je potresla spoznaja koliko vremena provodi zalijepljen za svoj telefon, za koji kaže da ima “aplikaciju za sve”.

Ovaj 34-godišnjak, koji je sudjelovao u britanskome “X Factoru” 2015. godine i još mnoštvu drugih reality showova, utvrdio je, prema izvještaju svoga telefona, da u prosjeku provodi osam sati dnevno na mobitelu, od čega dva i pol sata visi na Facebooku.

Noću spava samo oko četiri sata, jer mu je jako teško odložiti telefon, a jedino vrijeme kada ga ne koristi jest radno vrijeme, kada je na poslu – s time da u pauzi obvezno provjeri što je u međuvremenu propustio.

“Ovisan sam o svome telefonu i to se dogodilo još prije pandemije i zaključavanja. Stalno telefoniram”, priznao je Halewood u razgovoru za Manchester Evening News. “Mislim da to može utjecati na vaše mentalno stanje jer, dok čitate vijesti, ono što se događa u svijetu – deprimira.”

“Neprestano gledam postove drugih ljudi. Moj dnevni prosjek je osam sati i jedna minuta. U utorak 2. ožujka proveo sam 11 sati i 22 minute na telefonu i to je bio radni dan. Jednostavno volim imati mobitel u ruci. Zamijenio mi je televizor i društveni život”, ispričao je 34-godišnjak.

