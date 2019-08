KAD SE UDAJETE ZA MAMINOG SINČIĆA: Užasnuta mladenka podijelila je nevjerojatnu priču o svekrvi koja je nadmašila sve ostale

Svekrva je toliko htjela biti šef u tim svatovima da je čak sinu nabavila novi vjenčani prsten

Užasnuta mladenka podijelila je na Redditu priču o svekrvi iz pakla koja je odlučila biti poput vegete kada je vjenčanje njenog sina u pitanju – morala se miješati u sve! Svekrva je toliko htjela biti šef u tim svatovima da je čak sinu nabavila novi vjenčani prsten, piše Mirror.

“Uzbuđeno smo joj pokazali prstenje. Ono je nastalo od drvene buradi iz pivovare koju smo prvi put mladoženja i ja posjetili zajedno. Proizvođač burmi kojim sam godinama opsjednuta uspio je to drvo pretvoriti u lijepo vjenčano prstenje. No, to se svekrvi nije svidjelo”, napisala je razočarana mladenka.

Nakon nekoliko tjedana buduća svekrva pitala je svog sina koja mu veličina prstena treba itd. No, mladoženja pitanju nije dao puno pažnje jer je taman bio u poslu kada ga je majka nazvala pa je nastavio s onim što je imao. Kada se mladenka vratila kući s posla našla je pred vratima paket i pomislila je da ga je netko ostavio kao poklon za vjenčanje. Mladoženja je otvorio paket i vidio unutra muški vjenčani prsten s porukom: “Vidjela sam ovo i tebe se sjetila. Mislim da je ovo više tvoj stil nego prsten koji imaš”. I mladenka i mladoženja složili su se da će prsten vratiti.

Kada su nakon nekog vremena došli kod svekrve na ručak nisu htjeli spominjati tu temu, no ona ju je pokrenula pitanjem zašto joj je sin vratio prsten. Sin joj je objasnio da im njihovo prstenje nešto znači i simbolizira i da ga baš boli briga što ona o tome misli jer ionako nema veze s tim. Za kraj joj je mladoženja rekao da se ne petlja jer je i ovako već prevršila svaku mjeru. Ipak, možda ovaj mladoženja nije toliki mamin sin kako bi na prvu pomislili.

