KAD POŽELIŠ KRAJ: Hrvatice su baš okrutne, na internetu se upravo raspravlja o ugovoru koji će batom zatući romantika u vama

Početak braka je uglavnom idiličan, ali što kada krenu problemi? Zato je tu – predbračni ugovor

Brak, djeca, pas, vatrica u kaminu zimi, sol u kosi ljeti, vječna ljubav u dvoje. Ljubavnica, tuga, jad, krediti i otkaz. Dvije slike zajedničkog života i ljubavi, ali kako znati koju je svijet, sudbina, život (ili tko već određuje budućnost) namijenio vama.

Ipak, možete se osigurati na vrijeme. Kako? Pa predbračnim ugovorima (OK, romantici prestaju čitati, iskreno žalimo, bez ironije, ali ovo je takva tema). Upravo je predbračni ugovor tema jednog threada na forum.hr-u. I vjerujte nam, ljudi je obožavaju. Izdvojili smo pet argumenata za i pet protiv predbračnog ugovora. Ovako na to gledaju Hrvati i Hrvatice.

ZA PREDBRAČNI UGOVOR

Brak je samo jedan ugovor

Ljubav nije trajna kategorija, iskusniji će reći da nakon svega ostane samo navika. Svjedoci smo danas koliko ljubav traje i koliko su ljudi iskreni pa se nekad zapitam jesmo li postali gori od životinja? Zapravo smo samo razumne životinje, a u svijetu životinja ženke i mužjaci ne žive zajedno. Brak je ljudima društveno nametnut, a je li nam uistinu potreban da bismo voljeli i bili voljeni, to neka svatko zaključi za sebe.

Danas nikome ne možeš vjerovati

Da, potpisala bih. Danas ionako više nikomu ne možeš vjerovati jer se ljudi mijenjaju i nakon nekog vremena pokažu svoje pravo lice. Prave i iskrene ljubavi su jako rijetke… bez prevara, manipulacija, laži i ostalih sranja koja su u većini brakova…

Zašto žene žele brak, a ne ugovor?

Zašto žene inzistiraju na potpisu braka, a ne žele potpisati predbračni ugovor? Je li to malo ipak licemjerno? Jedan ugovor – da, drugi ugovor – ne? Čist račun – duga ljubav – rekli bi mnogi, zar nije bolje već unaprijed definirati stvari? Mnogi bi onda pazili kako se ponašaju u braku.

Elegantan način da se ta tema skine s dnevnog reda

Nikakvih problema s time nemam. Dapače, vrlo je elegantan način da se ta tema skine s dnevnog reda i da je se spriječi da na bilo koji način kasnije opterećuje odnose u braku. Ne treba tu iščitavati nikakve kalkulacije, odsutnost povjerenja i fige u džepu, nego želju da se stvari skroz raščiste. Svatko (normalan) stupa u brak zauvijek, ali ako do razvoda dođe, predbračni ugovor otklanja najveći izvor bespotrebnog (dodatnog) trovanja odnosa sa svim negativnim posljedicama na supružnike i djecu.

Ljubav je prekrasna, ali nema garancija

Potpisala bih. Da svoje trebam štititi za svaki slucaj ili da on svoje. Danas princ, sutra kockar, kokas, kurvar ili kombinacije navedenog. Možda jer ipak nisam dobro vidjela taj potencijal na početku, možda zbog neke životne tragedije s kojom se nije znao nositi. Samim time shvaćala bih i njegovu želju da ga ja potpišem. Ljubav je prekrasna stvar, ali niti ona dolazi s garancijama niti postoji garancija ljudskog raskida, bez muke i ludila. Život je nepredvidiv.

PROTIV PREDBRAČNOG UGOVORA

Ne, zaboravljate na dimenziju ljubavi

Ne, postojeći zakoni o podjeli imovine su po tom pitanju meni dovoljni. Što steknemo dok smo zajedno, zajedno i dijelimo. U zajedničkom životu iz ljubavi postoji dimenzija odnosa koja se ne mjeri novcem, ali je iznimno važna. Ta vrsta predanosti za mene ima posebnu vrijednost i puno mi znači. Na zajednički život i sve zajedno odlučila bih se onda kad to prepoznam u drugoj strani. Možda bih se prevarila, sve je moguće, sve se mijenja i sve stoji, ali ja na taj rizik pristajem.

Ljudi su odvratni

Ja sam uvijek bio protiv toga, i u mom slučaju toga neće biti sigurno, no ne iznenađuje me zašto ga ljudi žele potpisivati. Ljudi su odvratni u zadnje vrijeme, a što žene rade kada se udaju, i kako sline za time da uzmu pol imovine od muškarca, a žlicu nije donijela u tu kuću, ne čudi me zašto sve više ljudi zapravo to i želi. Osobno znam par slučajeva u Njemačkoj gdje je žena iz čista mira izmislila neku jeftinu priču o tome kako ju je muškarac zlostavljao, ovo ono, a kako sud (očito) štiti ženu kao sredozemnu medvjedicu, šansa da se on obrani je gotovo zanemariva. Tako da, eto. Predbračnim ugovorom bismo sve to izbjegli heh… Šteta. Brak je prekrasno nešto, uništeno od odvratnih ljudi. Ali, uvijek ima dobrih ljudi.

Čemu onda uopće brak?

Žene danas i same zarađuju lijepe novce, vrlo često i više od partnera, i one su te koje riskiraju da takvim stavom više izgube. Brak je zajednica, ne ugovor s desecima točaka koje potpišeš i ovjeriš kod bilježnika. Možeš se isto tako zapitati, čemu ulaziti u čvrst odnos s nekim kome ne vjeruješ. Što fali dobrom starom hodanju dok nas smrt ne rastavi? Ako postoji netko kome bih predložila predbračni ugovor, zašto bismo se uopće upuštali u to, možemo se dobro zabavljati, bit će nam ok i ako ne živimo skupa. Ne moramo dijeliti baš sve.

Ako joj ne vjerujem, neću joj nuditi ni brak

Ne bih potpisao. Ako joj ne vjerujem onda joj ne bih ni nudio, a ni pristao na brak. Ako ona meni ponudi ugovor znači kako mi ne vjeruje i kako najvjerojatnije ulazi u brak s figom u džepu, a s takvom osobom ne želim biti u braku. Mišljenja sam kako povjerenje nije jamstvo sretnog i uspješnog braka, ali nepovjerenje je jamstvo nesretnog.

Radije bih potpisala ugovor o ljubavi

Brak je generalno samo papir, mislim da je iskreno tužnija priča potpisivati predbračni ugovor na temu novca! Iskreno, ja bih radije potpisala ugovor o ljubavi, jer to je i bit braka. Nikakav papir, već moja odluka da ću biti tu uz tebe do kraja.

OK, a što vi kažete na čitavu ovu priču? Jeste li racionalni i odgovorni, pa biste potpisali predbračni ugovor ili se u trenucima najveće ljubavi, kada ste se odlučili nekome pokloniti svoje srce (ne i imovinu!) potpuno prepuštate i ne razmišljate o tako nečem okrutnom kao što je predbračni ugovor? Slušamo vas u komentarima, rado ćemo ih pročitati.