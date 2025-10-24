Kad Kinez postane game changer: Zašto svi šuškaju o novom igraču na tržištu automobila

Prvo su osvojili naše džepove mobitelima, a sada idu ravno u garaže. Kineski proizvođači automobila, dugo tretirani kao egzotična fusnota europskog tržišta, više nisu 'oni što kopiraju'. Danas oni diktiraju tempo. Dolazak brendova Omoda i Jaecoo nije samo još jedan pokušaj osvajača s Dalekog istoka, nego signal da se na auto-sceni tiho, ali temeljito preslaguju karte.

Iza svega stoji Chery Group, gigant koji se, bez puno buke, ugurao među najjače igrače na svijetu i ušao na Fortune Global 500 listu. Nekoć anonimna tvornica, danas je to globalna kompanija s ozbiljnom strategijom, vojskom inženjera i, što je posebno zanimljivo, vrlo konkretnim planovima za Europu. Ako se netko još tješi da je riječ o prolaznom trendu vrijeme je da se probudi...

Dva SUV-a, jedna poruka: nova pravila igre

Ovaj put u glavnim ulogama su dva SUV modela koji jasno poručuju gdje leži ambicija kineskog ulaska: Omoda 5 EV i Jaecoo 7 SHS.

Omoda 5 EV donosi elegantnu, ali nepretencioznu električnu tehnologiju dovoljno naprednu da privuče pažnju, ali bez agresivnog eko-elitizma koji zna odbiti kupce. Ovo nije futuristička igračka već ozbiljan kompaktni SUV za one koji žele električni auto.

Digitalni kokpit, vrhunski infotainment i dizajn koji bez kompleksa gleda ravno u oči europskim rivalima, a sve to u paketu koji financijski ne udara na obiteljski budžet kao konkurencija.

Omoda 5 EV je električni SUV za realni svijet

Omoda 5 EV dolazi s električnim motorom snage 150 kW (204 KS) i baterijom od 61 kWh, što u realnim uvjetima osigurava do 430 kilometara dosega (WLTP). Uz podršku za brzo punjenje (od 30 % do 80 % za oko 28 minuta), ovo nije futuristička igračka, nego praktičan i elegantan SUV spreman za svakodnevicu.

Kabina je uređena u visokom standardu: dva spojena 12,3-inčna ekrana čine digitalni kokpit, infotainment je brz i intuitivan, a sigurnosni sustavi uključuju ADAS 2.5 paket u kojem su adaptivni tempomat, automatsko kočenje u nuždi, nadzor mrtvog kuta i prepoznavanje prometnih znakova.

Omoda 5 EV osvojila je maksimalnih 5 zvjezdica na sigurnosnom testu Euro NCAP, što dodatno potvrđuje da kvaliteta nije ostala u najavnom letku. I sve to u paketu čija ulazna cijena ozbiljno pritišće konkurenciju u C-SUV električnom segmentu. Za mnoge kupce, ovo je način da dobiju premium opremu po cijeni 'golog' osnovnog modela etabliranih proizvođača.

Plug-in hibrid kao zlatna sredina

Ali prava priča, barem za naše tržište, zove se Jaecoo 7 SHS. Dok europski proizvođači guraju kupce prema skupim električnim modelima i punionicama koje ne postoje na svakom uglu, Jaecoo 7 SHS dolazi kao rješenje, a ne kompromis. Plug-in hibrid koji nudi električnu vožnju u gradu i pouzdanu benzinsku autonomiju izvan njega bez nervoze oko punjača, dometa i logistike.

Pogoni ga plug-in hibridni sustav s 1.5-litrenim turbo benzincem i elektromotorom koji u kombinaciji daju maksimalnu snagu od 347 KS. Sustav omogućuje električnu autonomiju do 90 km, što znači da se svakodnevne gradske vožnje mogu odraditi isključivo na struju, dok benzinski motor daje sigurnu zalihu snage za duža putovanja.

Unutrašnjost je luksuzno izvedena: veliki središnji zaslon, ambijentalno osvjetljenje, premium audio sustav i bogati sigurnosni paket dolaze serijski, a ne kao dodatni trošak.

Upravo zato ovaj model ima potencijal da pogodi najširi segment tržišta: vozače koji žele modernu tehnologiju, ali ne žele mijenjati način života. Pritom ne zaboravimo, Kinezi igraju pametno i ciljano: cijena je ključ. Umjesto da pucaju na premium imidž, oni ciljaju premium vrijednost. Bogatija oprema, bolja tehnologija i manja cijena = jednostavna matematika koju razumije svatko tko je ikada ušao u auto salon.

Tehnologija bez buke

Foto: Promo

I Omoda 5 i Jaecoo 7 SHS dolaze s vrlo ozbiljnim arsenalom: naprednim sigurnosnim sustavima, intuitivnim infotainmentom, adaptivnim asistencijama i pogonima koji su usklađeni s novim europskim normama.

No, za razliku od mnogih koji se hvale da su 'revolucionarni', Kinezi sve to serviraju kao standardnu opremu. I to je njihov najveći trik, oni jednostavno nude ono što ljudi žele.

Formula: maksimalna oprema, minimalna cijena

Foto: Promo

Za razliku od europskih miljenika domaće publike, koji su godinama gradili brend na prestižu i emociji, kineski proizvođači idu jednostavnom i brutalno učinkovitom formulom: vrhunska tehnologija + puna oprema + niža cijena.

Dok su se zapadni brendovi godinama natjecali tko će imati elegantniji šav na sjedalu, u Kini su se ulagale milijarde u razvoj pogonskih sustava i baterijske tehnologije. Danas se to vraća odličnim automobilima s prihvatljivom cijenom.

Kupcima dodatnu sigurnost pruža i izdašno jamstvo: razdoblje od 7 godina ili 150.000 kilometara (ovisno o tome što nastupi prije), uz posebno atraktivnu pogodnost neograničene kilometraže tijekom prve dvije godine. Takav potez jasno pokazuje koliko proizvođač vjeruje u svoju tehnologiju i želi kupcima dati dugoročnu sigurnost bez skrivenih ograničenja i sitnog teksta.

Logistički centar u Novom Mestu kao uvijek dostupna podrška, ne obećanje

Kvalitetna prodaja bez kvalitetne postprodaje ne znači mnogo. Upravo zato je iznimno važna činjenica da je logistički centar s rezervnim dijelovima smješten u Novom Mestu u Sloveniji. To znači brzu i učinkovitu isporuku dijelova, manji zastoji u servisima i sigurnost da kupci ne postaju testni piloti, nego korisnici s punom podrškom.

Njihov recept je drsko jednostavan

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Nema glamuroznih slogana ni poliranih reklama s violinom u pozadini. Njihov recept je drsko jednostavan: puna oprema, vrhunska tehnologija i cijena koja tjera konkurenciju na hladan tuš. Dok europski brendovi godinama love prestiž i nostalgiju, Kinezi jednostavno isporučuju.

Hibridni pogoni, digitalni kokpiti, asistencije koje prepoznaju i, kako bi se reklo, ono što vozač još nije stigao ni pomisliti. Sve to dolazi bez dodatnih 'paketa' i skrivenih doplata koje europski proizvođači tako vole.

Izazov za staru gardu

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Ako europski proizvođači dosad nisu shvatili poruku, sad će je morati: više nema monopola na prestiž i tehnologiju. Europski automobili bit će prisiljeni nuditi više ili će izgubiti kupce koji su godinama bili 'njihovi'. Jer kad kupac uđe u salon i vidi hibrid s vrhunskom opremom po cijeni manjeg dizelaša, teško je ostati imun. A kad taj isti automobil stigne iz tvornice koja više nije 'nepoznata' nego globalni igrač, percepcija se mijenja.

Kao dodatnu potvrdu ozbiljnog tehnološkog zamaha i globalnih ambicija, brend će ovog listopada u kineskom Wuhuu održati svoj International User Summit događaj zamišljen kao velika pozornica za predstavljanje budućih modela i najnovijih pogonskih tehnologija. Fokus će biti na daljnjem razvoju naprednih hibridnih sustava, koji postaju središnji element njihove strategije za europsko tržište.

Foto: Promo

Pojava Omode i Jaecooa stoga nije lokalna zanimljivost nego simptom globalne promjene. Kinezi su ušli na tržište kao onaj gost koji se pojavi na zabavi i odjednom svi pričaju samo o njemu.

*Sadržaj nastao u suradnji s brendovima Omoda i Jaecoo.