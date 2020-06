JUTRO JE, GLADNI STE, ALI VAM SE NE DA ‘PRČKATI’ PO KUHINJI ILI NEMATE VREMENA? Isprobajte ‘Doručak za van’

Ako je vaš favorit kroasan probajte Jutreko – svježe pečeni kroasan punjen kajganom, hrskavom pancetom i krem namazom. Club Sandwich za prave je gurmane koji vole bogate okuse – sendvič s pečenim pilećim prsima, prženom pancetom, jajetom na oko, svježim povrćem i umakom od majoneze. A tu su i američke palačinke – voćne ili čokoladne…

Zagrebački Egoist bar Cvjetno predstavio je novu opciju Doručka za van (Breakfast To Go). Svi koji su u žurbi i nemaju vremena pripremiti kvalitetan obrok, sad ga mogu preuzeti, spremljenog u praktičnoj kutiji, u Egoist baru i uživati u hrani koja daje obilje energije i dobrih vibracija.

„Breakfast To Go“ dolazi u tri varijante; Jutreko, Club Sandwich ili Američke palačinke, a svaki od njih pakiran je u kutiji sa svježe cijeđenim sokom i sezonskim voćem.

Ako je vaš favorit kroasan probajte Jutreko – svježe pečeni kroasan punjen kajganom, hrskavom pancetom i krem namazom.

Club Sandwich za prave je gurmane koji vole bogate okuse – sendvič s pečenim pilećim prsima, prženom pancetom, jajetom na oko, svježim povrćem i umakom od majoneze.

No, i ljubitelji slatkog doći će na svoje – očekuju ih američke palačinke. Prve, Voćne, punjene su svježim šumskim voćem i prelivene agavinim sirupom, a druge, Čoko, kombinacija su Nutelle i preljeva od čokolade.

Svaki doručak pakiran je u kartonske kutije koje se mogu reciklirati, baš kao i BPA free bočica za sok, jer Egoist Bar veliku pažnju posvećuje brizi o okolišu.

Šef kuhinje Egoist bara Cvjetno je Vedran Aranđelović, a glavni barmen je Marko Jakšić koji je goste iznenadio koktelom iznenađenja “Rossini” koji je osmislio samo za ovu prigodu… Rossini je, barmenskim rječnikom, twist na poznati svjetski klasik “Bellini”.

Breakfast To Go paket s Club Sandwichom je 69 kuna, a ostala dva su po 56 kuna. U svakom paketu uz odabrano jelo nalazi se i 3 dcl svježe cijeđenog soka i zdjelica voća.

Doručak se može preuzeti od ponedjeljka do nedjelje od 8 do 14 sati, a moguće ga je pojesti i u baru. No, osim preuzimanja hrane za van, gostima je dostupna i dostava putem Wolt aplikacije.