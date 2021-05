JOŠ SMO JEDAN KORAK BLIŽE POBJEDI NAD KORONOM: Novi lijek pokazuje visoku učinkovitost, evo o čemu je zapravo riječ

Upotreba nesteroidnih protuupalnih lijekova (NSAID) poput aspirina ili ibuprofena ne povećava podložnost ljudi na infekciju koronavirusom

Dok se pandemija koronavirusa neumoljivo širi diljem planete, znanstvenici ulažu velike napore kako bi je suzbili.

Oni su, između ostalog, otkrili u pokusima na epruvetama kako eksperimentalno liječenje monoklonskim antitijelima, koje su razvili Eli Lilly i Co (LLY.N) i AbCellera Biologics Inc (ABCL.O), može “snažno” neutralizirati brojne inačice koronavirusa, uključujući one koje su prvi put identificirane u Velikoj Britaniji, Brazilu, Južnoj Africi, Kaliforniji i New Yorku, piše Reuters.

‘STROGI I BRZI LOCKDOWN BOLJI JE ZA ZDRAVSTVO, EKONOMIJU I LJUDSKA PRAVA’: Države koje su ga uvele imaju 25 puta manje mrtvih

Antitijelo, poznato kao LY-CoV1404 ili LY3853113, djeluje tako da se prikači na mjesto na virusu koje je pokazalo nekoliko znakova mutiranja, što znači da će lijek s vremenom vjerojatno zadržati svoju učinkovitost, priopćili su istraživači u izvješću objavljenom u petak na platformi bioRxiv.

Antitijela se još uvijek mogu otkriti nakon 12 mjeseci

“Novi tretmani otporni na varijante poput LY-CoV1404 prijeko su potrebni, s obzirom na to da su neka od postojećih terapijskih antitijela manje učinkovita ili neučinkovita u odnosu na određene varijante, a utjecaj varijanti na učinkovitost cjepiva još uvijek je slabo razumljiv”, izvijestio je istraživački tim.

Glasnogovornik AbCellera rekao je kako oni planiraju objaviti informacije o testovima na ljudima u utorak.

Rezultati novih istraživanja otkrili su kako neki ljudi koji su bili zaraženi koronavirusom na samom početku pandemije još uvijek imaju antitijela protiv virusa godinu dana kasnije. Američki liječnici prikupili su uzorke krvi od 250 pacijenata, od kojih je njih 58 uzeto od ljudi koji su bili hospitalizirani, a 192 uzorka poticala su od onih kojima nije bila potrebna hospitalizacija.

Šest do deset mjeseci nakon dijagnoze, svi oni koji su bili hospitalizirani i 95 posto ambulantnih bolesnika još uvijek su imali neutralizirajuća antitijela, navodi se u izvješću objavljenom u nedjelju na medRxivu. U maloj podskupini onih praćenih punu godinu dana, osam od osam osoba koje su bile hospitalizirane još uvijek su imale antitijela, kao i devet od 11 bivših ambulantnih bolesnika. Razine antitijela u vrijeme praćenja bile su u korelaciji s dobi i težinom simptoma uzrokovanih Covidom-19.

Trebaju se cijepiti oni koji su preboljeli koronavirus

Ispitanici starije dobi imali su višu razinu neutralizirajućih antitijela, dok su razine bile “niže i varijabilnije” kod onih koji su mlađi od 65 godina, a koji su imali manje ozbiljne simptome i nisu trebali hospitalizaciju, izvijestili su istraživači. Rekli su kako bi cijepljenje onih koji su preboljeli Covid-19 “bilo razborito” jer će zaštita izazvana cjepivom protiv virusa vjerojatno biti dugotrajnija od antitijela induciranih blagim oblikom Covida-19.

Novo veliko istraživanje nije pokazalo da upotreba nesteroidnih protuupalnih lijekova (NSAID) poput aspirina ili ibuprofena povećava podložnost ljudi na infekciju novim koronavirusom. Budući da su prvotni izvještaji sugerirali takvu vezu, istraživači su pomoću aplikacije za pametne telefone “COVID Symptom Study” ispitali više od 2,7 milijuna pojedinaca u Sjedinjenim Državama, Velikoj Britaniji i Švedskoj o njihovoj upotrebi aspirina i drugih NSAID-a, kao i o simptomima virusa, Covid -19 testiranju i tretiranju bolesti.

ČINI SE DA COVID UTJEČE I NA MOZAK: Trećina oporavljenih razvila je neki psihički ili neurološki poremećaj; Dva se ističu

Skoro 9.000 ispitanika izvijestilo je o pozitivnom Covid-19 testu tijekom studije. Nakon što su uzeli u obzir čimbenike životnog stila pojedinaca, druge bolesti i simptome, redovita primjena NSAID-a nije povezana s većim rizikom od zaraze koronavirusom. “Postojala je zabrinutost” da bi često korišteni NSAID-i mogli povećati rizik od infekcije Covidom-19 ili pogoršati tijek bolesti među onima koji se zaraze”, rekao je koautor studije dr. Andrew Chan iz opće bolnice Massachusetts u Bostonu. “Naše istraživanje pokazuje da takva povezanost ne postoji”, rekao je.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.