JOŠ DVIJE ŽIVOTINJE PRED IZUMIRANJEM: Nestalo je više od 70 posto morskih pasa i raža – u samo 50 godina!

Populacija morskih pasa i raža od 1970. godine smanjila se za više od 70 posto, utvrdili su znanstvenici, pojasnivši da je to uglavnom posljedica masovnog izlova, a rezultati studije objavljeni su u časopisu Nature.

Znatan porast ribolova od 1970. rezultirao je smanjenjem brojnih jedinki obiju populacija. To se odnosi i na morskog psa čekićara, čije su jedinke bile vrlo brojne. Dramatičan pad njihove populacije znači da trima četvrtinama oceanskih vrsta morskih pasa prijeti izumiranje, rezultati su studije koja bilježi smanjenje njihova broja u razdoblju od 1970. do 2018, piše Guardian.

Smatra se da su 24 od 31 vrste morskih pasa u svijetu ugrožene ili su kritično ugrožene, na što su upozorili iz Međunarodne udruge za zaštitu prirode. Premda na globalno smanjenje njihova broja utječu i klimatske promjene, najopasniji rizični čimbenik je prekomjeran ribolov, slaže se i jedan od autora studije dr. Nathan Pacoureau s kanadskog Sveučilišta Simon Fraser.

“Smanjenje broja ovih životinjskih vrsta ne prestaje. Naši oceani su iscrpljeni, zbog čega su nam potrebne hitne proaktivne mjere kako bismo spriječili potpuni kolaps, a ovaj bi podatak svima koji o ovome donose odluke trebao biti poziv na uzbunu”, kazao je.

U istraživanju su korišteni podaci iz ranijih studija i podaci o izlovu. Autori studije zapravo strahuju da je broj morskih pasa i raža realno i manji jer ne raspolažu podacima iz godine 1950. kada je započeo masovan industrijski ribolov.

Uz prekomjeran izlov, uzrok problema predstavljaju i udari brodova u morske pse i raže, eksploatacija nafte i plina te klimatske promjene. Raniji podaci upućuju na to da se svake godine ubije 100 milijuna morskih pasa, što izravno utječe na njihovu sposobnost razmnožavanja.

Porazan je i podatak po kojemu se od peraja morskih pasa pripravlja juha, koja je u mnogim državama delicija. Ribari vrlo često odsjeku peraju pa životinju vrate u more. I raže se love zbog škrga koje se koriste u pripravljanju juha i tradicionalnih kineskih lijekova.

