JEZIVO SVJEDOČANSTVO ŽUPNIKA IZ OBROVCA: Nisu joj vjerovali da joj vampir svake noći dolazi u krevet i siše krv dok nije otkrila jedan detalj…

Vjeran je i pomalo ciničan opis tadašnjega zagrebačkog društva i političkih zbivanja otkriva i jezivo svjedočanstvo župnika

Bilješke koje slikovito opisuju događaje iz kojih saznajemo kako su ljudi koji su nekoć živjeli na ovim prostorima itekako vjerovali u nadnaravno danas leže razbacene po brojim ljetopisima i pomalo zaboravljenim arhivama. Tako teolog i povjesničar Baltazar Adam Krčelić u glasovitom djelu „Annuae sive historia” za godinu 1766. iznosi, između ostalog, niz bilješki o praznovjerju, vješticama i vampirima. Ovo memoarsko djelo pisano teško razumljivom „barbarskom” latinštinom, vjeran je i pomalo ciničan opis tadašnjega zagrebačkog društva i političkih zbivanja u Zagrebu i Hrvatskoj.

Autor ih je pedantno i predano vodio punih devetnaest godina, odnosno od 1748. do 1767. godine. Krčelićev ljetopis tako slovi kao dragocjen izvor za povijest osamnaestog stoljeća, s mnoštvom podataka o prilikama u Hrvatskoj, osobito o seljačkim i krajišničkim bunama. Među njima se nalazi i priča oborovačkog župnika Adama Habijanca o vampirima.

Dugo mislili da joj se priviđa

Jedan je plemić umro, ali mu duša nije našla smirenja, pa je noću posjećivao svoju udovicu s kojom je obavljao spolni čin i provodio nad njom nasilje sisajući joj iz dojki krv! Da stvar bude još bizarnija, povampireni je pokojnik „spolni čin izvršavao s više snage nego kad je bio živ”.

Kad je to „vdovica” otkrila svojim duhovnim ocima, zaključili su da žena ima priviđenja. No ipak, nakon dužeg ispitivanja i nakon njezine tvrdnje da je pokojnik pohađa u istom odijelu u kojem je pokopan, povjerovali su njezinim izjavama, a župnik joj je savjetovao da pokuša od noćnog posjetioca zadržati komad odjeće kad se ovaj svuče. Otvorili su i grobnicu, ali ništa čudno nisu primjetili osim sitne rupice na kamenoj pokrovnoj ploči grobnice koju su zabrtvili. Noć poslije „pregleda” s udovicom je u istoj sobi spavala još jedna žena, a bilo je prisutno i više drugih žena.

Prisutnost tolikih „svjedoka” nije smetala pokojnika da noću ponovno posjeti svoju udovicu, koja je sve do tri sata u noći trpjela njegovo nasilje. No, kada se vampir oblačio, udovičina prijateljica mu je ukrala jednu cipelu koju je kasnije pokazala svećenicima. Cipele i svjedočenje drugih žena bili su razlog da se ponovno otvori grobnica i lijes u kojem su pokojnog našli odjevena, ali mu je nedostajala cipela, i to baš ona ukradena prilikom njegova noćnog posjeta udovici.

Pregledom pokrovne ploče ustanovili su da je rupica otvorena. Tada su vampiru otvorili žilu iz koje je potekla svježa crvena krv. To je bilo sasvim dovoljno da se pristupi posljednjem činu egzekucije: nekoliko je ljudi istodobno u pokojnikovo tijelo ispalilo više hitaca iz pušaka. Otada vampir više nije uznemiravao svoju ženu.