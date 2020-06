JEZIVA VIZIJA BUDUĆNOSTI: Da, ovako ćemo izgledati za samo 20 godina ako pod hitno nešto ne promijenimo!

Ljudi se kreću manje nego ikad prije. Premda stručnjaci redovito upozoravaju na posljedice sjedilačkoga načina života, čini se kako ljudi to još uvijek ne shvaćaju ozbiljno. Pa, ako vas riječi ne uspijevaju dovoljno prodrmati, slike bi mogle.

Istraživači su konstruirali uznemirujuće 3D skulpture koje ilustriraju kako točno dugotrajno sjedenje ispred televizora ili računala, nezdrava prehrana i nespavanje utječu na ljudsko tijelo. Stranica Online Gambling predstavila je jedan par koji živi sjedilačkim načinom života, a nazvala ih je Eric i Hannah.

Terrifying models shows what Netflix addicts may look like in 20 years https://t.co/Q4FY62ywgP pic.twitter.com/24uNkBXM5e

— New York Post (@nypost) June 16, 2020