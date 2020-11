Korisnica Twittera načela je temu koja je, zabrinjavajuće, naišla na ogroman odaziv

Kada je Alexis Conklin na Twitteru započela diskusiju o neprimjerenom ponašanju kolega i šefova na radnome mjestu, nije očekivala interes koji se probudio. Žene su joj počele pisati i otkrivati doživljaje zbog kojih su na posao odlazile s grčem u želucu.

“Počela sam raditi u prehrambenoj industriji kao konobarica tijekom studiranja. Imalo je to svojih prednosti i mana kao svaki posao, no ono što sam primijetila da se ponavlja kod mene i mojih prijateljica bili su šefovi koji ne komuniciraju na primjeren način s radnicima. Isto je vrijedilo i za stalne goste i druge kolege”, napisala je Conklin.

if you’re a female and have ever worked with a male coworker/boss who has ever made you feel uncomfortable pls retweet :-) just interested to see — conk (@conklin_alexis) October 23, 2020

Ispostavilo se kako se isti obrazac ponavlja i kod brojnih drugih korisnica Twittera, koje su također iznijele svoja iskustva. A javili su se i muškarci…

Šifre za intimne dijelove tijela

“Imala sam 21 godinu, a kolega koji je imao 65 pitao kamo me dečki vode kada me žele po*eviti. Zatvorila sam se u WC i plakala, a kada sam se požalila kadrovskoj, rekli su mi da radim u industriji u kojoj dominiraju muškarci i da neće poduzeti ništa. Iste večeri sam dala otkaz.”

When I was 21, I had a 65 year old male coworker ask me where men take me to have sex with me. I went and cried in the bathroom, then when I went to hr, I was told that I work in a male dominant field and they weren’t going to do anything. I put my notice in that night. — Emily Bemish (@emilycarsonb) October 27, 2020

“Seksualno me zlostavljao kolega, prijavila sam ga šefu i tražila da više nikad ne radimo u istoj smjeni. Toga dana poslali su mi SMS poruku da sam otpuštena.”

“Radila sam u pizzeriji i svi muški kolege, uključujući voditelja, smislili su šifrirane nazive za moje grudi i stražnjicu. Kada sam to shvatila, suprotstavila sam im se, no samo su se smijali. Kada sam se javila vlasnici, dala mi je otkaz i na moje mjesto dovela svoju 17-godišnju kćer.”

“Na sezonskome poslu, koji sam radila sa 16 godina, šef me pokušao uloviti za stražnjicu. Udarila sam ga pa mi je prijetio otkazom. Rekla sam mu da ću zvati kadrovsku.”

“Vlasnik lokala u kojemu sam konobarila pitao me jesu li moje grudi prave – pred gostima. Dodao je da su moje najlonke droljaste, a kada sam ga pitala treba li mu što, odgovorio je: ‘Voda i oralni seks.'”

“Ja sam muškarac, no doživio sam takve stvari. Jednom me kolega dirao na neprimjeren način, a kada sam mu rekao da to ne želim, odgovorio mi je da je to šala i da ne budem takva pi*kica.”

Šefovi hladni na snimke zlostavljanja

“Ja sam muškarac i seksualno me dvije godine zlostavljao kolega. Čak me uhodio.”

“Na prvome poslu nakon fakulteta, šef mi je bio tip koji je poznat kao ljigavac. To su bile ’80-e, a on je vrtio veliku lovu te su nam rekli da ga izbjegavamo. Nas su slali doma ako ne nosimo najlonke i štikle, ali on nas je mogao zlostavljati.”

“Zgrabio me za stražnjicu u dva navrata. Imala sam snimku toga. Šefovi su je pogledali i rekli da se to dogodilo pogreškom, da mu nije bila namjera to napraviti. Dala sam otkaz, a on nije snosio posljedice.”

i was grabbed from behind two different times by the same guy. it was caught on camera. my managers watched it and said that it was an accident and he didn’t mean to do it. i quit and there were no consequences for him even after i took it up with my supervisor and corporate — k 🐠 (@kammyl2002) October 26, 2020

“Moj prošli šef dolazio je u dućan i gledao mi pod suknju dobacujući neumjesne komentare, a kada sam dala otkaz, rekao je da me zaposlio zbog moje gu*ice i izgleda te dodao da bi me poje*ao.”

“Bio mi je to prvi posao, imala sam 16 godine, a šef me stalno uspoređivao sa svojom ženom. Rekao je da je ona petica, ja devetka, a nitko za njega nije desetka.”

It was my first job, I was 16 and my boss constantly compared me to his wife on a scale of 1-10. He said is wife was a 5, and I was a 9. And that nobody is ever a 10 🤢 — lexy (@LBmothertrucker) October 24, 2020

“Seksualno me napastovao šef, a iako sam ga prijavila, u firmi nisu napravili ništa. Dala sam otkaz, a i njega su kasnije otpustili jer se puno žena žalilo. Trebale su im godine da nešto naprave.”

Seksualne šale i poziv na seks

“Moj prvi šef dolazio je do mene i škakljao me. Vrištala sam i borila se jer me plašio, a njemu je to bilo smiješno. Što više vremena prolazi, to mi je jasnije koliko je njegovo ponašanje bilo pogrešno.”

“Šef na praksi pitao me jesam li u otvorenoj vezi jer je zainteresiran za mene. Kada sam zanijekala, odbio me zaposliti na puno radno vrijeme. Mjesec dana poslije, dobio je otkaz zbog seksualnog zlostavljanja druge žene.”

My internship boss asked me if I was in an open relationship because he was and was interested in me… then when I denied him he didn’t offer me a full time job. A month later he got fired for sexual harassment with another female. 🙄😂😎 — Melissa Robertson (@my_names_missy) October 24, 2020

“Šef s kojim sam radila stalno je govorio seksualne šale kolegici koja nije baš znala engleski i smijala se jer nije imala pojma što on priča. Kada je pokušao isto sa mnom, ignorirala sam ga pa mi je rekao da si nađem nekog je*ača koji nije na baterije.”

“Stariji šef stavio mi je ruku na donji dio leđa dok sam konobarila i šaptao mi na uho, a drugi kolega me iz čista mira pitao kada ćemo se je*ati.”

“Morala sam podići tužbu jer mi na poslu nisu vjerovali da sam seksualno napastovana, iako je došlo još 12 anonimnih prijava.”

“Kada sam imala 29, radila sam sa šefom koji je imao 32 i koji mi je slao poruke da sam seksi i prelijepa te da će ostaviti ženu zbog mene. Poslala sam snimke zaslona našemu nadređenom, nakon čega sam istoga trena prebačena na drugo radno mjesto, dok je on dobio samo upozorenje.”

Was raped and robbed by a male coworker, he was allowed to park his car next to mine and was not banned from the store after he was fired. Continually showed up just to harass me after the fact. — Cayleigh (@SterveErwern) October 26, 2020

Fotke penisa i ucjene za povišicu

“Silovao me i opljačkao kolega, a nakon što je dobio otkaz, nisu mu zabranili ulazak u trgovinu. Dolazio je nakon toga maltretirati me.”

“Radila sam u željeznoj industriji, a šef i kolege imali su grupni chat u kojemu su pisali što bi mi radili. Šalili su se o snimanju pornića sa mnom. Prijatelj koji mi je to rekao odbio je dati mi snimke zaslona.”

“Muškarac sam i radio sam u kafiću. Zaposlena je žena koja nam je trebala unaprijediti poslovanje. Cijelo vrijeme mi je namigivala, dodirivala mi ruku i uštipnula me za stražnjicu. Imao sam 18 godina, dok je njoj bilo 30-ak.”

“Moj prvi šef, koji je imao 30-ak godina, saznao je da sam postala punoljetna te mi je počeo slati fotografije svoga penisa. Srećom, kolegica je rekla drugim šefovima i otpustili su ga, no dala sam otkaz jer sam bila zgrožena.”

“Ja sam muškarac, ali imam uznemirujuća iskustva. Jednom me šef pozvao u ured i dočekao potpuno gol na stolu. Rekao mi je da ga za veću plaću trebam namazati uljem. Tada mi to nije bilo toliko uznemirujuće, no danas kad se sjetim…”

“Šef me pitao pred muškim kolegama jesam li se sinoć je*ala, a dva dana poslije pozvao me u svoj ured, došao do mene, rekao mi da sam lijepa i neke druge neprimjerene stvari. Bojala sam se vratiti na taj posao.”