JESU LI SAMO ZAVIDNI ILI JE ONA PRETJERALA? Djevojka na meti zbog ‘arogantne’ objave: ‘Evo zašto je moj život bolji od vašeg’

Prošloga vikenda, Mackenzie Smith (23), koja tvrdi da kroz svoje kondicijske režime može naučiti ljude kako živjeti sretno, podijelila je na Twitteru usporedbu svojega i načina života većine svojih vršnjaka, što mnogima nije dobro sjelo.

Osobna trenerica iz Phoenixa u Arizoni pohvalila se svojih 18.000 pratitelja kako ona nije ista kao njezini vršnjaci jer radi na sebi, svakodnevno ide u teretanu i “razvija način razmišljanja koji joj pomaže da osobno raste”.

Nasuprot tomu, Mackenzie je tvrdila da su djevojke njezine dobi zaokupljene “zabavama svakoga vikenda, jedenjem nezdrave, brze hrane i gledanjem Netflixa”. Njezin tvit prikupio je više od 7500 lajkova ogorčenih korisnika koji smatraju da MacKenzie ponižava druge žene kako bi se “osjećala bolje sa sobom”.

“I prije sam dobivala hejterske komentare ispod svojih objava, tako da mi ovo nije ništa novo”, izjavila je 23-godišnjakinja. “Tvitove poput ovoga svjesno pišem kako bi oni privlačili pažnju ljudi i to mi pomaže u povezivanju s drugima koji razmišljaju na isti način.”

“U konačnici sam sigurna u to što radim jer znam svoju namjeru. Jedini razlog zašto objavljujem ovakav sadržaj jest pružiti vrijednost, nadahnuti i pomoći drugima. To je krajnji cilj. Ljudi će uvijek interpretirati sadržaj kako bi odgovarao njihovoj perspektivi. Ako se odluče uvrijediti i napadati me, neka tako bude. To samo znači da im moj sadržaj nije bio namijenjen”, objasnila je.

Most 23 year olds:

– partying every weekend

– eating fast food

– binge watching Netflix

– living day by day

Me:

– starting my own business

– optimizing my health

– learning new skills

– developing a growth mindset

– at the gym everyday

We are not the same.

— Mackenzie Smith (@smithhmackenzie) March 28, 2021