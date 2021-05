JESU LI UZROK NAJVEĆEG GLOBALNOG PROBLEMA – KRAVLJI VJETROVI? U istraživanje se uključila i NASA, evo što su zaključili

Prema Agenciji za zaštitu okoliša, vodeći izvori emisija stakleničkih plinova u financijskom sektoru jesu: promet, proizvodnja električne energije, industrija, stanovanje i poljoprivreda. Kada se na mreži raspravlja o ulozi poljoprivrede u klimatskoj krizi, to se pitanje često pojednostavljuje na šaljivu temu od dvije riječi: kravlji vjetrovi.

Tvrdnja da su kravlji vjetrovi vodeći uzrok emisija stakleničkih plinova može se naći gotovo svugdje i postala je temelje nekoliko šala o globalnom zagrijavanju. Mnogo je popularnih memova na društvenim mrežama koji se izruguju toj tvrdnji. Nedavno je i Fox News prikazao vatrenu eksploziju krave, koja diže svijet u zrak.

Ovdje treba napomenuti dvije važne stvari. Prvo, dok je poljoprivredna industrija činila 10 posto emisija stakleničkih plinova iz financijskog sektora u 2019. godini, prema Agenciji za zaštitu okoliša, nisu sve te emisije dolazile od krava. Upravljanje tlom, zemljištem, hranom i gnojem također doprinosi ekološkom otisku poljoprivredne industrije.

Druga stvar koju treba napomenuti jest da se problem s kravama svodi na njihovo podrigivanje, a ne na ispuštanje vjetrova. Krave proizvode puno metana (CH4) tijekom svoga probavnog procesa, a velika većina tog metana izlazi podrigivanjem.

“Krave su prilično odvratne izjelice, a metan dolazi s obaju krajeva… Ali većina ga dolazi od podrigivanja”, rekao je Christopher Field s Instituta za okoliš Stanford Woods za Associated Press.

Od metana proizvedenog enteričnom fermentacijom u kravljem trbuhu, 95 posto se izlučuje podrigivanjem, a od onoga proizvedenog u crijevima, 89 posto se izlučuje kroz disanje.

